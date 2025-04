Jeseničani še do tretje zmage, za finale potrebujejo le še eno

Jeseničani so si že na prvih dveh tekmah pripravili dobro izhodišče, po tokratnem uspehu pa so si vrata do finala odprli še bolj na široko. Potem ko so na prvi tekmi v gosteh strli domačo zasedbo šele v drugem podaljšku z golom Luca Slivnika v 83. minuti, so v četrtek v Podmežakli zmagali že po rednem delu s 3:2.

Tesen boj sta imela tekmeca tudi na tretjem srečanju. Bolje so začeli železarji in povedli z golom Ollija Valtole v četrti minuti, a je potem Ritten v 12. minuti z igralcem več izenačil, v 32. pa povedel.

V zadnji tretjini je sprva kazalo, da bodo Južnotirolci zmanjšali zaostanek v zmagah. V 48. minuti so namreč po zadetku Ethana Szypule vodili s 3:1, a se gostje niso predali.

V 54. je tako znižal Anže Prostor, tri minute pred koncem pa so domači dobili kazen, gostje pa številčno prednost. Poldrugo minuto pozneje je to izkoristil Nejc Brus in še drugič je tekma v Areni Ritten šla v podaljšek.

Ta tokrat ni trajal tako dolgo kot v torek, Ožbe Šlibar je zadel v 66. minuti in svoji ekipi priboril lepo izhodišče za preboj v finale.

V drugem polfinalnem paru je Zell am See prav tako dobil vse tri tekme proti Vipitenu in ima priložnost za ekspresno uvrstitev v finale. Če polfinala ne bo konec po štirih tekmah, so naslednji termini še 3., 5. in 8. april.