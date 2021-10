Jeseničani se po dveh porazih v celinskem pokalu že vračajo domov

Železarji se tako že vračajo nazaj v Slovenijo, so danes sporočili iz jeseniške ekipe. Hokejisti Jesenic so v soboto v drugi tekmi turnirja 2. kroga celinskega pokala v francoskem Amiensu izgubili z domačo ekipo z 1:9 (0:4, 1:3, 0:2). Po porazu v uvodnem nastopu proti Asiagu s 3:4 so tako Jeseničani zapravili vse možnosti za napredovanje. V skupini D so ostali brez osvojene točk.

Turnir v Amiensu je eden do dveh na tej stopnji tekmovanja v celinskem pokalu. V Budimpešti igrajo Ferencvaros, Sokol Kijev, Olimp Riga in estonski Tartu Valk.