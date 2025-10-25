Jeseničani tesno izgubili v Bregenzerwaldu

Tudi danes je sredi druge tretjine kazalo na takšen izid. Domači so po hitrem vodstvu v peti minuti namreč v drugi tretjini najprej dosegli drugi zadetek, v 35. minuti pa še tretjega. A je bil takrat jeseniški odgovor hiter, Jakob Pečnik je z zadetkom za 1:3 še ujel jeseniški priključek.

V zadnji tretjini so nato železarji zadeli še enkrat, v 56. minuti je bil uspešen Gal Sodja Zalokar. Toda gostom nato le ni uspelo priti še do tretjega gola, čeprav je v zadnje pol minute jeseniška ekipa igrala brez vratarja Žana Usa.