Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Jeseničani tesno izgubili v Bregenzerwaldu

Innsbruck, 25. 10. 2025 22.06 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Jesenic so tekmi alpske lige v gosteh izgubili z zasedbo iz Bregenzerwalda z 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Železarji so po seriji treh zmag zdaj doživeli drugi poraz. V četrtek so morali doma priznati premoč mladi zasedbi iz Salzburga z 0:3, danes so gostovali v Bregenzerwaldu, ki so ga septembra v Podmežakli že premagali prav tako s 3:0.

Jeseničani so morali priznati premoč Avstrijcem.
Jeseničani so morali priznati premoč Avstrijcem. FOTO: HDD Jesenice

Tudi danes je sredi druge tretjine kazalo na takšen izid. Domači so po hitrem vodstvu v peti minuti namreč v drugi tretjini najprej dosegli drugi zadetek, v 35. minuti pa še tretjega. A je bil takrat jeseniški odgovor hiter, Jakob Pečnik je z zadetkom za 1:3 še ujel jeseniški priključek.

V zadnji tretjini so nato železarji zadeli še enkrat, v 56. minuti je bil uspešen Gal Sodja Zalokar. Toda gostom nato le ni uspelo priti še do tretjega gola, čeprav je v zadnje pol minute jeseniška ekipa igrala brez vratarja Žana Usa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na lestvici so zdaj Jeseničani s štirimi zmagami na desetem mestu.

Tekma na zahodu Avstrije je bila uvod v še dve gostujoči, naslednji teden bodo Jeseničani v četrtek najprej igrali v Vipitenu, v soboto pa še v Cortini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej jesenice bregenzerwald
  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330