Jeseničani umaknili prijavo za ligo ICEHL

"V zadnjih tednih sva s predsednikom v želji, da jeseniški hokej popeljemo na višjo raven, opravila številne razgovore s potencialnimi novimi partnerji in sedanjimi podporniki na temo vrnitve Jesenic v ligo ICEHL. Po tehtnem premisleku smo prišli do zaključka, da v naslednjih dneh ne bi mogli izpolniti zahtev iz postavljene časovnice, zato smo danes umaknili našo prijavo," je novico pospremil direktor kluba Anže Pogačar in dodal: "Klub je od danes dalje osredotočen na uspešen zaključek letošnje sezone v ligi AHL, takoj po sezoni pa bo čas za pogovore o spremembah v vodstvu kluba in prihodnosti kluba."