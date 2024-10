Jeseničani v Bregenzerwaldu po kazenskih strelih do obeh točk

Jeseničani so na gostovanju v Bregenzerwaldu dvakrat povedli. V prvem delu je zadel Jakob Pečnik že v četrti minuti, Maks Selan pa v 27. A gostitelji so obakrat poravnali. V prvem delu Roberts Lipsbergs (27.), v drugem pa Yannik Lebeda (53.).

Ker redni del in podaljšek nista prinesla spremembe izida, so o zmagovalcu odločali obračuni napadalcev in vratarjev iz kazenskih strelov. Te je odločil Erik Svetina in železarjem priigral obe točki.

Naslednjo tekmo bodo Gorenjci odigrali v četrtek v domači Podmežakli, kjer bo gostoval edini hrvaški ligaš v tem tekmovanju Sisak, dva dni pozneje pa sledi "povratni obračun" z Bregenzerwaldom.

Celjani alpsko ligo začeli s porazom

Potem, ko sta Jure Sotlar v četrti minuti in Danil Carkovskij v šesti izkoristila prednosti igralca več na ledu, je vse kazalo, da bodo Celjani na Južnem Tirolskem trd oreh. A Wippital Broncos so že v drugem delu izid obrnili.

V prvem so izkoristili številčno prednost, boleč pa je bil gol Lukasa Mea de Lorenza ob igralcu manj na ledu za 2:2 v 26. minuti. Še pred drugo menjavo strani je Adam Capanelli poskrbel za prvo vodstvo domačih, v zadnjem delu pa sta zmago potrdila Philippe Sance in Luciano Mistroti Zandegiacomo.

Na tekmi ni manjkalo vseh elementov hokejske igre, zapele so tudi pesti in Celjani so na kazenski klopi presedeli kar 18 minut, domači pa 22, že omenjeni De Lorenzo pa je moral v 45. minuti predčasno v slačilnico.

Prihodnji konec tedna bodo Štajerci odigrali tudi prvo domačo tekmo, ko v knežje mesto prihaja mlada ekipa Salzburga.