Jeseničani v finale DP gladko, Ljubljančani z nekaj več truda

Favorita za uvrstitev v veliki finale sta vlogi potrdila, nekaj več dela pa so imeli državni prvaki iz Ljubljane. Tako kot na prvi tekmi prejšnji teden so tudi tokrat v gosteh premagali Kranjčane s 3:1, spet pa je bil glavna ovira za višjo zmago vratar kranjske ekipe Tomaž Trelc. Na prvi tekmi je imel kar 66 obramb, danes pa je bilo razmerje strelov nekoliko bolj enakovredno (45-20), a še vedno je Trelc končal z 42 obrambami.

V uvodni tretjini so Kranjčani izid izenačili, potem ko so imeli ob dveh izključitvah gostov na ledu dva igralca več, vratarja Anthonyja Moroona pa je premagal Enes Gorše. Pred tem je za vodstvo zeleno-belih poskrbel Gregor Koblar, isti igralec je zadel za 2:1 v 38. minuti, v 58. pa je številčno prednost gostov za končnih 3:1 izkoristil Jaka Sodja.

Jeseničani so prejšnji teden prvo tekmo dobili s 4:1, danes pa tudi v gosteh v Celju niso imeli veliko težav. Že v uvodni tretjini je bilo jasno, da so si zagotovili finale, saj so po zaslugi treh zadetkov Žana Jezovška in enega Rudolfsa Polcsa vodili s 4:0. Popustili niso niti v nadaljevanju in že v 21. minuti je Luka Ulamec povišal na 5:0. Na polovici tekme so gostje zamenjali vratarja, namesto Anttija Karjalainena je vstopil Urban Avsenik. Oba sta tekmo končala z ničlo, za potrditev visoke zmage pa sta v zadnji tretjini zadela še Martin Bohinc ter še četrtič na dvoboju Jezovšek.

Celjani so, ker so redni del DP končali na prvem mestu, že po tem dvoboju dobili tudi bronaste medalje za osvojeno tretje mesto v domačem tekmovanju v tej sezoni.