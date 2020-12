Jeseničani v končnici do zmage v Lustenauu

Potem ko so pred dvema dnevoma izgubili na gostovanju pri Bregenzerwaldu, pred tem pa nepričakovano še v domačem prvenstvu proti Triglavu, so si železarji tokrat v končnici tekme priborili zmago.

Ključ do uspeha je bila tokrat dobra igra v končnici druge tretjine in ob koncu tekme. Potem ko v prvi tretjini ni bilo zadetka, domači pa so zadeli okvir vrat, je tudi v drugih 20 minutah kazalo, da se izid ne bo spremenil.

Domači so v tem delu zapravili tudi prednost dveh igralcev ob dveh jeseniških izključitvah, kazen pa je prišla ob koncu tretjine. Takrat so imeli igralca več gostje, le pet sekund pred koncem pa je v polno zadel Jaka Sodja.

Na potrditev zmage so morali Jeseničani po izenačeni predstavi v zadnjem delu počakati do 55. minute, ko je bil uspešen še Patrik Rajsar, isti igralec pa je nato manj kot minuto pozneje izkoristil napako domačih in dosegel še svoj drugi gol na tekmi za končnih 3:0.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju igrali šele 20. decembra, ko bodo gostili Feldkirch.