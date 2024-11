Jeseničani v Sisku vodili nato pa izgubili po kazenskih strelih

Železarji so do premora zbrali devet zmag in doživeli dva poraza, na lestvici so bili pred nadaljevanjem sezone na tretjem mestu s 24 točkami. Današnji tekmec je bil drugi 26.

Po reprezentančnem premoru, v katerem je slovenska izbrana vrsta igrala na prijateljskem turnirju v Budimpešti, se nadaljujejo regionalna tekmovanja. V alpski ligi so se prvi na sceno vrnili Jeseničani, ki so danes gostovali pri novincih v tekmovanju v Sisku.

V prvem medsebojnem obračunu so hrvaško zasedbo doma septembra premagali s 3:2 po podaljšku, moštvi pa sta se merili tudi v celinskem pokalu, kjer so prav tako zmagali Jeseničani s 3:1.

Danes so jeseniški hokejisti odlično začeli, saj so po golih Maksa Selana in Jaše Jenka že po šestih minutah vodili z 2:0. Pozneje so domači vzpostavili ravnotežje, gostje pa novih zadetkov niso več dosegali. V zadnji tretjini je Sisak najprej znižal, manj kot pet minut pred koncem pa izenačil in izsilil podaljšek. Ta odločitve ni prinesel, pri kazenskih strelih pa so bili boljši domači.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali v soboto, ko bodo gostili Cortino.