Jeseničani v Walesu izgubili z domačini

Po dveh krogih tekmovanja v Walesu je v najboljšem položaju Cardiff, ki si je že zagotovil napredovanje, saj ima dve zmagi in šest točk. Valižani so v petek v prvi tekmi premagali Angers s 3:1, danes pa je v popoldanski tekmi francoska ekipa z 2:0 ugnala latvijsko. Angers ima po dveh tekmah tri točke, Jeseničani dve, Jelgava pa eno.

Jeseničani so priložnost za nastop na turnirju 3. kroga sicer dobili po odpovedi kazahstanskega predstavnika Karagande, ki bi moral nastopiti v Cardiffu. Železarji so v 2. krogu oktobra v Asiagu zasedli drugo mesto za domačim klubom. Italijani so si zagotovili nastop na naslednji stopnji tekmovanja, Jeseničani pa so napredovali, ker jim je vodstvo tekmovanja kot bolje uvrščeni drugi ekipi na obeh turnirjih podelilo vabilo za nastop.

V prvi tekmi v Cardiffu so železarji že zaostajali z 0:2, a so se v zadnji tretjini vrnili, v podaljšku pa je zadetek za zmago dosegel Eric Pance.

Danes pa so Jeseničani prepustili terensko premoč domačim (razmerje strelov 32-18), v vratih domačih pa je bil zanesljiv tudi Ben Bowns. Na jeseniški strani se je tudi Antti Karjalainen večkrat izkazal z nekaj dobrimi obrambami, a vendarle v vsaki tretjini prejel po en zadetek, je pa preprečil še višje vodstvo tekmecev. Ti so bili najbolj nevarni v uvodni tretjini, pozneje pa so železarji bili bolj enakovreden tekmec.

Tokrat jeseniški zasedbi v zadnji tretjini ni uspelo priti do preobrata po zaostanku -2, čeprav je imela samo v tem delu dvoboja trikrat igralca več na ledu. Na koncu so ostali tudi brez častnega zadetka.