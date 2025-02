Jeseničani vnovič boljši od Salzburga

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali mlado ekipo Salzburga s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Jeseničani so še drugič v štirih dneh igrali z mlado zasedbo s Solnograškega. Na prvi tekmi so do zmage prišli po podaljšku s 3:2, danes je bil končni izid višji, točke pa v rokah železarjev že po rednem delu.