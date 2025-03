Jeseničani z drugo zmago na pol poti do finala

Domači so povedli v sedmi minuti, ko je po strelu Žige Urukala Santeri Sillanpaa spremenil smer ploščku, ki je končal na pravem mestu. Gosti so bili v tej tretjini povsem nenevarni, a so bolj kot ne slučajno izenačili. Po strelu od daleč Sebastiana Soracreppe je plošček zadel enega od jeseniških branilcev in presenetil vratarja Žana Usa , ki je blestel na prvi tekmi.

Slovenski podprvaki so bili v Podmežakli boljši tekmec. Predvsem v prvi tretjini, ki pa se je vendarle končala z izidom 1:1, čeprav so gosti na domača vrata streljali le štirikrat.

Tudi v drugi tretjini so bili Slovenci nevarnejši. Gregor Koblar je zadel okvir vrat, uspešnejši pa je bil pred vrati Jaša Jenko.

Ko je Luc Slivnik v 48. minuti domače povedel v vodstvo, je kazalo, da so gosti na kolenih. A so nato vendarle zaigrali bolj napadalno, kar se jim je obrestovalo. Z igralcem več so znižali zaostanek, bili nevarni tudi, ko so vratarja zamenjali s šestim igralcem, toda Us se ni več pustil premagati in je zasluženo dobil nagrado za najboljšega igralca domače ekipe.

Tretja tekma bo v soboto v Italiji.