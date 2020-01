Jeseničani z visoko zmago odločno v boj za končnico

V konkurenci za tri mesta med šesterico (SŽ Olimpija, Ritten in Pustertal so na prvih treh že preveč oddaljeni) so še Cortina, Feldkirch, Lustenau, Fassa, Asiago in Sij Acroni Jesenice, ki so jih po 31 krogih med četrtim in devetim mestom ločile le štiri točke.