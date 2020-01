Jeseničani za šesto zaporedno zmago premagali KAC

Jeseniški hokejisti so se konec decembra in januarja odločno podali v lov na končnico. Po visokem porazu v slovenskem derbiju s SŽ Olimpijo 20. decembra, ko je bilo v Podmežakli 0:7, so izgubili le še eno tekmo (28. decembra s Pustertalom), zbrali pa osem zmag. Zadnjih šest v nizu, v soboto so za nove tri točke po dobrem drugem delu tekme premagali tekmece z druge strani Karavank.

Odpor mladih Celovčanov so sicer strli šele v drugi polovici tekme, prvi del se je končal brez golov, potem pa so zadeli Žan Poklukar v 23. ter Andrej Hebarv 30. in 34. minuti. V zadnji tretjini pa je zmago potrdil Miha Brus, ko je izkoristil jeseniško prednost igralca več. Jeseničani so po tej seriji zmag zdaj že precej napredovali na lestvici in se močno približali mestom, ki neposredno vodijo v končnico. Trenutno so osmi, od šestega, kjer je Feldkirch, pa jih loči le točka.

Naslednjo tekmo bodo železarji igrali v četrtek, ko bodo gostovali pri Asiagu, enem od neposrednih tekmecev za končnico.