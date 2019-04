Jeseničani zapravili prednost dveh golov in po podaljšku izgubili

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so do četrtfinala prišli prek kvalifikacij, v njem pa nato gladko, kar s 4:0 zmagah, odpravili lanske prvake iz Asiaga, pa čeprav niso imeli možnosti izbire tekmeca. V polfinalu se spopadajo s Pustertalom, najboljšo ekipo rednega dela sezone, ki v četrtfinalu prav tako ni imel težkega dela in je Cortino premagal s 4:0 v zmagah. V rednem delu so Jeseničani s to ekipo obakrat visoko izgubili (1:4, 2:6), a za samozavest železarjev je poskrbela serija zadnjih desetih tekem, v katerih niso doživeli niti enega poraza; za nameček pa se lahko pohvalijo s šestimi uspešnimi v nizu tudi v gosteh, kar je bil pomemben podatek pred današnjim uvodom, ker je imela ekipa iz Brunica prednost domačega terena. Jeseničani so bili blizu presenečenja na uvodni tekmi. Odlično so jo začeli, imeli razpoloženega vratarja Matthewa Climieja (na koncu 42 obramb), ki je ustavljal akcije domačih, sami pa so zadevali v pravih trenutkih. Najprej že v šesti minuti, ko je Philippe Paradies izkoristil prednost igralca več, potem pa takoj na začetku druge tretjine, strelec je bilMathieu Gagnon.

A nato so se prebudili tudi domači, zadetek Lukasa Mea de Lorenza pa je napovedal oster boj do konca. Slovenski prvaki so dolgo zdržali, kazalo je, da bodo odnesli pomembno zmago iz Brunica, toda le dve minuti pred koncem rednega dela je domače navijače razveselil Markus Ganderin tekma je šla v podaljške. Domači pa so v dodatnem delu igre potrebovali le nekaj minut za popoln preobrat, v 64. minuti je zadel Teemu Virtala in tako najboljši ekipi rednega dela zagotovil vodstvo v polfinalu.



Izid:

Pustertal- Sij Acroni Jesenice 3:2 (0:1, 1:1, 1:0; 1:0) * 1:0

A. De Lorenzo 25., Gander 59., T. Virtala 64.; Paradis 6., Gagnon 21.



* - izid v zmagah