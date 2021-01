Jeseničani zmagali šestič v nizu, Ljubljančani klonili proti Salzburžanom

Železarji so z zmago ostali na tretjem mestu alpske lige, začetek pa je bil zanje odličen. Že v peti minuti je namreč zadel Patrik Rajsar. Dobro uvodno tretjino so domači kronali z novim zadetkom ob koncu, ko je prednost igralca več izkoristil Andrej Hebar.

A nato je sledil preobrat; domači so si sredi tekme privoščili izključitev zaradi preveč igralcev na ledu, ob izključitvi pa je vratar Urban Avsenik, ki je tokrat branil namestoŽana Usa, dobil prvi gol. V 37. minuti je bil izid 2:2, a je minuto pred koncemJaka Sodja poskrbel za novo vodstvo domače ekipe.

To pa je bil tudi zadnji gol na tekmi. V zadnji tretjini sprememb izida ni bilo, čeprav sta imeli obe ekipi več priložnosti, domači so si spet privoščili preveč izključitev, vendar so Avsenik in obramba zdržali, tudi zadnji poskus Cortine brez vratarja, tako da je ostalo pri tesni zmagi železarjev.

V Tivoliju odjeknila petarda

Začetek sicer ni kazal, da bo ljubljanska zasedba končala niz petih zmag. Že v deseti sekundi je namreč v polno zadel Anže Ropret. Toda gostje so lovili domače, izenačili na 1:1, po novem vodilnem zadetku Žige Pancetav 17. minuti pa že pol minute pozneje še na 2:2.

Nadaljevanje je bilo nato salzburško. Domači so sicer napadali, imeli več strelov, toda razpoloženi vratar Florian Manuel Bugl (na koncu 45 obramb) je domače napadalce spravljal v obup. Na drugi strani pa so Salzburžani svoje priložnosti izkoriščali, še pred drugim odmorom ob igralcu več povedli, v začetku zadnje tretjine pa so vodstvo še povišali.

Ljubljančani so, čeprav je bila njihova premoč jalova, poskušali še brez vratarja izsiliti spremembo izida, kar pa so gostje tudi kaznovali in v 59. minuti potrdili uspeh za končnih 5:2.