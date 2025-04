Jeseničani zmagovito odprli finalno serijo alpske lige

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na prvi finalni tekmi alpske lige v Avstriji premagali Zell am See s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), za zmago v alpski ligi pa potrebujejo še tri zmage. V Zell am Seeju so se izkazali zlasti Luc Slivnik z dvema goloma, Jaša Jenko s tremi podajami in vratar Žan Us, ki je z obrambami reševal Jeseničane.