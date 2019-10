Jeseničani znova izgubili po podaljšku

V znanem smučarskem središču sta se pomerila soseda na lestvici alpske lige, enajste Jesenice in dvanajsti Kitzbühel. Pred današnjo tekmo ju je ločila ena točka, a imajo slovenski hokejisti tudi dve odigrani tekmi več. Jeseničani so v prvi tretjini zadeli dvakrat. Po devetih minutah in dveh sekundah je zadel Jaka Sodja. Štiri minute in 28 sekund kasneje je bil natančen Jaka Ankerst. Ta je nato zadel še v 22. minuti.

Domačini so izid znižali v 28. minuti preko Christopha Echtlerja. Johan Schreiber je Kitzbühel v 49. minuti še bolj približal, ko je zadel za 2:3. Tri minute in 50 sekund pred koncem rednega dela je za veselja Avstrijcev poskrbel Mario Ebner. Junak tekme je postal Thomas Mader z golom 18 sekund pred iztekom podaljška. Jesenice bodo v soboto odigrale novo tekmo alpske lige, nasprotnik bo Feldkirch.

Izid:

Kitzbühel- Jesenice 4:3* (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

*po podaljšku