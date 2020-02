Jeseničanom je uspelo, končnica alpske lige zagotovljena

Jeseničani so niz tekem brez poraza nadaljevali tudi danes, ko so prišli do desete zmage, še pomembneje pa je bilo, da so po razpletu ostalih tekem zadnjega kroga tudi prišli do tako želenega šestega mesta oziroma do uvrstitve med najboljše ekipe lige.

Pred začetkom današnje tekme namreč Jeseničani še niso imeli zagotovljenega mesta med šesterico. Potem ko so na prejšnji tekmi v Feldkirchu sicer zmagali, a po kazenskih strelih, so bili sedmi z enakim številom točk kot šesti Asiago in osmi Feldkirch, ter z eno manj kot Fassa.

Za ugodne razplet, ki bi železarjem poleg zanesljive uvrstitve v končnico prinesel še dva derbija z Ljubljančani (ti so si prvo mesto po rednem delu zagotovili že pred časom), so tako Jeseničani - ob svoji zmagi po rednem delu - potrebovali še zanje ugoden izid na eni od preostalih treh tekem z ekipami v boju za šesterico. Po njihovih željah se je razpletlo v Lustenauu, kjer so domači, čeprav so imeli le teoretične možnosti, odigrali resno in Fasso potopili s 7:2.

Jeseničani so tako lahko povsem sproščeno odigrali tekmo z za razred slabšim tekmecem. Prvi gol, po katerem so zaradi dobrodelne akcije na led poletele plišaste igračke, je dosegel Patrik Rajsar, potem pa sta v prvi tretjini v polno zadela še Jaka Ankerst in Gašper Glavič. Delo je v drugi nadaljeval Miha Brus, v zadnji pa so Jeseničani postavili piko na i še s tremi goli, dva je dosegel Mirko Djumić, enega pa Gašper Seršen.