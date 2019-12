Železarji premagali Kitzbühel

Začetek je bil za železarje odličen, saj so prvič zadeli že v drugi minuti, ko je bil uspešen Jaka Šturm, vodstvo je v 14. povišal Blaž Tomaževič. A nato so v drugi tretjini popustili in dovolili tekmecem, da so izenačili. Vendar pa so se tudi hitro pobrali in z dvema zadetkoma v dobri minuti (Marko Djumić, Andrej Tavželj) še pred koncem drugega dela poskrbeli za mirno nadaljevanje. S petim zadetkom Urbana Sodje pa so v zadnji tretjini dokončno preprečili možnosti za še eno vrnitev gostom ter dosegli deseto zmago v sezoni.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri lanskem podprvaku Pustertalu.



Izid:

Sij Acroni Jesenic - Kitzbühel 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Šturm 2., Tomaževič 14., Ðumić 37., Tavželj 38., U. Sodja 46.; Riener 28., Rosenlechner 33.