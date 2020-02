Poraz v Tivoliju: zmedeni zmaji povsem popustili v končnici

Hokejisti Olimpije kot najboljše moštvo prvega dela tekmovanja v nadaljevanju sezone še vedno iščejo pravi ritem. Po sobotni gostujoči zmagi proti Rittnu s 3:2 so tokrat na svojem ledu po kazenskih strelih klonili proti istemu tekmecu in zdaj zasedajo četrto mesto lestvice med najboljšo šesterico v alpski ligi. Ljubljančani so imeli v prvi tretjini pobudo, štiri minute pa so igrali tudi s hokejistom več, a nikakor niso našli poti mimo vratarja Kevina Lindskouga, ki je ustavil vseh 12 strelov. V drugi tretjini je švedski vratar vendarle klonil, potem ko ga je v 36. minuti premagal Gal Koren. V naslednji minuti si je kazen izključitve po nevarnem naletu prislužil Žan Jezovšek, nasploh pa sodniki niso skoparili z izključitvami. Skupaj so jih podelili kar za 67 minut. V tretjem delu igre je v 47. minuti prednost Olimpije na 2:0 povišal Nik Simšič, devet minut kasneje pa je bilo na semaforju 2:2. Za Ritten sta v razmaku dveh minut in pol zadela Simon Kostner in Randy Gazzola ter poskrbela za drugi podaljšek v treh dneh med obema tekmecema. V dodatnem igralnem času zadetkov ni bilo, po kazenskih strelih pa so z golom Matthewa Lanaslavili gostje.

Ljubljančani bodo v 7. krogu znova igrali na domačem ledu. V četrtek bodo gostili hokejiste iz Pustertala.



Izid, alpska liga, 6. krog drugega dela:

SŽ Olimpija -Ritten 2:3 (0:0, 1:0, 1:2; 0:1)