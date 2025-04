Zmaji na prvi tekmi finala DP upravičili vloga favorita

S prvo tekmo med Sijem Acronijem Jesenicami in Olimpijo Ljubljano se je začel veliki finale državnega prvenstva v hokeju. V velikem finalu sta pričakovano najboljša slovenska kluba. Status favorita imajo zeleno-beli iz Ljubljane, ki so ga kljub pomanjkanju tekem v zadnjem obdobju potrdili tudi na ledu in si zagotovili prvi zaključni plošček za naslov že v petek.

Jeseničani so sicer imeli v zadnjem obdobju boljši tekmovalni ritem, saj so mednarodno sezono končali šele prejšnji teden po porazu v finalu alpske lige. Ljubljančani so v ligi ICEHL ostali brez končnice, zadnjo tekmo pa so igrali 25. februarja.

Do finala DP sta ekipi prišli že januarja. Olimpija Ljubljana se je domačemu tekmovanju pridružila v polfinalu in v dveh tekmah premagala kranjski Triglav. Jeseničani so DP igrali v celoti, v polfinalu pa premagali RST Pellet Celje.

Danes so bili domači enakovredni tekmeci oziroma konkurenčni favoriziranim gostom le prvih deset minut. Takrat so bili v naletu, morda izkoristili tudi tekmovalno zarjavelost zmajev in tako nekajkrat ogrozili vratarja Lukaša Horaka.

Najbližje zadetku je bil Erik Svetina, po polovici prve tretjine pa so gostje stopili na plin. Povedli so po uigrani akciji, ko se je pred vrati Žana Usa skorajda sam znašel Rudolf Červeny. Le tri minute pozneje pa je še eno ljubljansko akcijo končal Robert Sabolič. Ob koncu tretjine so imeli Ljubljančani (ti so prvi del dobili z razmerjem v strelih 15-4, ob koncu je bilo 33-19), še dvakrat priložnost z igralcem več ob dveh zaporednih domačih kaznih, a je bila jeseniška obraba z Usom na mestu.

Podobno je bilo nadaljevanje. Uvodni jeseniški "power play" so gostje prestali, potem pa tako kot v prvem delu udarili v kratkem časovnem razmaku. Najprej je na 3:0 povišal Nick Bonino (v ljubljanski ekipi so imeli zaradi pravil domačega tekmovanja tokrat v postavi samo pet tujcev), nekaj več kot minuto zatem pa se je skozi obrambo železarjev sprehodil še Rožle Bohinc za 4:0.

Po visokem zaostanku so Jeseničani menjali vratarja, namesto Usa je med vratnici stopil Žiga Kogovšek.

V zadnji tretjini so bili nevarnejši gostje, Jaka Sodja je zadel okvir gola, Marcelu Mahkovcu se je ob nevarni akciji tik pred strelom zlomila palica, Kogovšek pa se je izkazal s še nekaj obrambami.

Kar ni uspelo zelenim, je v zadnji minuti rdečim, ki so prišli do častnega gola. Prvi strel Gregorja Koblarja je Horak še ubranil, a je nato jeseniški napadalec plošček potisnil prek golove črte.

Druga finalna tekma bo v petek ob 19. uri v dvorani Tivoli. Če bodo Ljubljančani uspešni, bodo osvojili 20. naslov prvaka v samostojni Sloveniji za ljubljanski hokej. Jeseniški hokejisti so v tem obdobju naslov prvaka osvojili 13-krat.