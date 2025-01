Jesenice po zmagi nad Bregenzerwaldom ostajajo na vrhu alpske lige

Jeseničani so v petek premagali prav Merano, danes pa so dosegli še eno rutinsko zmago. Zdaj so neporaženi že mesec dni, nazadnje so klonili 5. decembra lani.

V Podmežakli danes ni bilo veliko dvomov o zmagovalcu, saj so železarji že prvo tretjino dobili s 3:0. Zadeli so Olli Valtolla, Erik Svetina in Santeri Sillanpää, slednja sta bila uspešna ob številni prednosti. Zadetkov potem dolgo ni bilo več, šele v zadnji tretjini je za 4:0 poskrbel Luc Slivnik, domači pa so v zadnjih minutah tekme skrbeli predvsem za to, da vratar Žan Us ne bi prejel zadetka.