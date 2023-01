Jesenice se želijo pridružiti SŽ Olimpiji v ligi ICEHL

Vodstvo lige bo zdaj pregledalo in preučilo prijavo Jesenic na podlagi zahtev tekmovanja in jo predstavilo drugim klubom v ligi pred končno odločitvijo, so še zapisali na spletni strani.

Možnost za selitev v ligo ICEHL oziroma napredovanje so imeli na Jesenicah že lani, potem ko je vodstvo tekmovanja po končani sezoni iskalo zamenjavi za dva kluba, ki sta se poslovila.

Na Jesenicah so se na majski skupščini kluba nato odločili, da bodo vsaj še sezono 2022/23 odigrali v alpski ligi. Kot so takrat dejali, so bili vzroki predvsem finančni, saj v kratkem času, ki so ga imeli na voljo, niso mogli ugoditi vsem zahtevam vodstva lige ICEHL.