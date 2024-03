Jesenice so padle tudi v četrto, hokejisti SŽ Olimpije so državni prvaki

Danes so železarji v prvi tretjini začeli bistveno pogumneje in odločneje kot na prejšnjem dvoboju. Takrat je jeseniški vratar Žan Us preprečil še hujši polom, danes pa je imel v uvodnih desetih minutah precej dela tudi Lukaš Horak na ljubljanski strani. A ne on ne Us v prvi tretjini nista klonila, sta si pa obe ekipi pripravili nekaj zrelih priložnosti.

Na koncu so jo tudi dosegli, a so se moril zanjo potrditi precej bolj kot na prejšnjih dvobojih, saj so se domači tokrat predstavili v bistveno boljši podobi.

Pred današnjim četrtim obračunom v finalu sta imeli ekipi povsem drugačni izhodišči. Jeseničani so morali zmagati, če so želeli podaljšati upe na nadaljevanje finalne serije, Ljubljančani pa so imeli v žepu tri zaporedne zmage, od tega dve visoki na domačem ledu, ter so za ponovitev lanskega uspeha in skupno 19. naslova za ljubljanski hokej v samostojni Sloveniji potrebovali le še eno.

Premoč in več strelov so sicer še vedno imeli gostje, ki pa niso znali premagati jeseniškega vratarja, na drugi strani se je pred Horakom v 18. minuti po napaki obrambe sam znašel Tadej Čimžar, a ga tudi ni premagal, ob koncu pa so imeli domači prvi "power play" na dvoboju, pa je tudi ta ostal neizkoriščen.

Tudi nadaljevanje je bilo po okusu večine navijačev v Podmežakli, kjer so imeli sicer tudi gostje precej bučno podporo. Domači so igrali srčno in borbeno, gostje pa po drugi strani precej nezbrano. Privoščili so si številne napake, tako pred svojim golom kot tudi pri podajah v protinapade, ko bi lahko ogrozili Usa. Tako so lahko domači gradili igro, bili nevarnejši pri strelih in Horak je tudi v tej tretjini moral nekajkrat dobro posredovati.

Šele v 34. minuti so gostje izpeljali dobro uigrano akcijo, po kateri je iz bližine zadel Žiga Pance. Domači so imeli še eno prednost igralca več in lepo priložnost Urbana Sodje, a je ostalo pri minimalnem vodstvu Ljubljančanov.