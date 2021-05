Klub Sij Acroni Jesenice prejel državno odlikovanje

V imenu hokejskega drsalnega društva Sij Acroni Jesenice je red za zasluge sprejel predsednik društva Peter Bohinec. Jeseniški hokejisti so v pravkar končani sezoni osvojili dve domači lovoriki: naslov državnega prvaka (v finalu so so 3:2 v zmagah premagali hokejiste SŽ Olimpije) in pokalno lovoriko. V mednarodni Alpski ligi pa so tesno izgubili v polfinalu – prav tako je odločala peta tekma, boljši je bil Asiago (3:2 v zmagah).

V utemeljitvi so zapisali:

"Hokejsko drsalno društvo SIJ Acroni Jesenice že več kot sedemdeset let skrbi za razvoj športa, predvsem hokeja, med mladimi na Jesenicah in drugod na Gorenjskem. S številnimi sijajnimi dosežki se je uveljavilo tako v slovenski kot v mednarodni športni javnosti. Jesenice s svojo hokejsko tradicijo že od nekdaj veljajo za zibelko slovenskega profesionalnega hokeja.



Hokejski klub Jesenice je bil ustanovljen leta 1948, prva uradna tekma pa je bila odigrana januarja naslednje leto. Hokej je imel v malem železarskem kraju vse več podpore in sledila je izgradnja prvega umetnega drsališča v takratni Jugoslaviji. Boljše razmere za delo so se kmalu pokazale v dosežkih: Jeseničani so prevzemali hokejski primat in v sedemdesetletni zgodovini triindvajsetkrat (23-krat) osvojili naslov državnega prvaka nekdanje skupne države Jugoslavije.



Uspešne nastope so nadaljevali tudi po letu 1991: v samostojni Sloveniji je jeseniški hokejski klub dvanajstkrat (12-krat) dosegel naslov državnega prvaka in se odlikoval z uspešnimi nastopi v različnih mednarodnih hokejskih ligah. V slovensko državno reprezentanco je jeseniški hokejski klub prispeval dolgo vrsto najboljših reprezentantov, številni so kot člani slovenske hokejske reprezentance nastopili na zimskih olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih. Iz jeseniške hokejske šole izhaja tudi eden najboljših hokejistov na svetu, večkratni prvak ameriške profesionalne lige NHL Anže Kopitar.



Hokejski drsalni klub SIJ Acroni Jesenice že desetletja ustvarja priložnosti za razvoj in napredek mladih igralcev. Zato so ustanovili lastno hokejsko šolo in tako vzgojili najobetavnejši podmladek med vsemi slovenskimi hokejskimi klubi. S tem so gorenjski in jeseniški mladini ponudili možnosti za razvoj, kot jih ni skoraj nikjer drugje v Sloveniji, mestu pod Mežaklo pa zagotovili pomemben temelj za ponos in samozavest.



Hokejsko drsalno društvo SIJ Acroni Jesenice je ena najbolj priznanih in prepoznavnih slovenskih športnih organizacij. Svoje poslanstvo po sedemdesetih letih delovanja dopolnjuje: še vedno si s strokovno izobraženimi trenerji prizadeva ohranjati odlične razmere za razvoj mladih hokejistov, ob tem pa želi z uspehi športnega kolektiva in sijajnih posameznikov v njem navdihovati ljudi ter skupnost k smelim načrtom in velikim podvigom."