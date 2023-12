Hokejski zmaji do tesne zmage na večnem derbiju

Pred derbijem, prvo uradno tekmo v sezoni 2023/24 - avgusta so med pripravami na poletni ligi na Bledu zmagali Ljubljančani s 4:1 -, so bili na lestvici v vodstvu hokejisti Sija Acronija Jesenic. Ti so izkoristili spodrsljaj SŽ Olimpije, ki so v prejšnjem krogu šele po kazenskih strelih premagala Celjane.

Status favorita so imeli sicer gostje, ki igrajo v močnejšem regionalnem tekmovanju, ligi ICEHL. Vsaj na začetku se je zdelo, da ga bodo tudi brez težav unovčili. V prvi tretjini so namreč na hitro, v dobre pol minute, dosegli dva zadetka, zadela sta Miha Beričič in Maris Bičevskis. A so se nato domači zbrali, vratar Žan Us je nekajkrat dobro posredoval, železarji, sicer aktualni prvaki drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja alpske lige, pa so bili vse nevarnejši. Plod takšne igre pa je bil tudi zadetek Urbana Sodje za znižanje na 1:2.

Tudi nadaljevanje je bilo bolj po okusu domačih. Ti so bili z borbeno predstavo enakovredni tekmeci Ljubljančanom, ki v tem delu igre niso imeli kakšnih posebnih priložnosti. Je pa domače navijače razveselil Žan Jezovšek z zadetkom v 36. minuti, ki je tekmo spet postavil v izhodiščni položaj.