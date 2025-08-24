Jeseniške hokejiste bo vodil Nik Zupančič

Jeseniški hokej se je tudi zaradi umika pokrovitelja znašel v precejšnjih finančnih težavah, a so v klubu HDD Jesenice pred dnevi napovedali, da ne bodo obupali in bodo kljub vsem težavam nadaljevali tradicijo tega športa na Jesenicah.
Za začetek so danes razkrili ime trenerja, ki bo ekipo vodil v alpski ligi, v kateri bodo tudi v sezoni 2025/26 sodelovali Jeseničani.
Železarje bo vodil Nik Zupančič, ki je po končani igralski karieri kot trener v preteklosti Jeseničane že treniral. V objavi na Facebooku so v klubu zapisali, da bodo imena igralcev, ki bodo pričeli priprave na novo sezono, razkrili v ponedeljek. Za zdaj so razkrili le trenersko ekipo, poleg Zupančiča sta v njej še pomočnik Gal Koren in trener vratarjev Aleksander Petrov.
"Uspehi ekipe na ledu, pripadnost igralcev do rdečega dresa, velika želja in podpora navijačev so nas gnali naprej, da najdemo rešitve in zgodovino jeseniške tradicije tudi v letošnji sezoni peljemo dalje," so v nedavnem sporočilu za javnost zapisali Jeseničani.
V klubu sicer sestavljajo novo vodstvo, obenem tudi iščejo morebitnega novega glavnega pokrovitelja.
"Trenutno potekajo pogovori s kandidati za vstop v vodstvo kluba, saj verjamemo, da bo svež veter prinesel nove ideje in rešitve, ki bi jeseniškemu hokeju zelo dobro dele. Pripadnost igralcev in njihovo spoštovanje do kluba več kot samo cenimo. Brez njih in njihovega razumevanja bi bilo nadaljevanje nemogoče - zato se vsem zahvaljujemo za izkazano zaupanje in da skupaj z nami verjamejo v nove zmage in vzpone," so še zapisali Jeseničani.
