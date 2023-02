Jeseniški hokejisti skupino masters končali s tretjo zmago

Jeseničani, ki so na 28 tekmah rednega dela alpske lige doživeli le tri poraze, bodo morali na svojega nasprotnika počakati do začetka marca, ko bodo končane vse tekme drugega dela.

Jesenice so v skupini masters premagale drugouvrščeni Rittner, zadnji Unterland in danes še do tega kroga vodilni Red Bull Juniors. Tri tekme so Jeseničani izgubili po podaljških.

Proti Red Bull Juniors so prvič izgubili z 0:8, tokrat pa so odlično odigrali drugo tretjino in si po 40 minutah priigrali prednost 4:1. Na koncu je bilo 6:1.

Dvakrat je zadel Larinmaa Joonas (18., 35.), po enkrat pa Erik Svetina (36.), Polcs Rudolfs (40.), Tjaš Lesničar (46.) in Eric Pance (52.).