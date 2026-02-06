Jezni Kopitar: Narediti moramo vse za preboj v končnico

Derbi pacifiške skupine v dvorani T-Mobile Arena je bil sila nenavaden. Vseh pet golov je padlo v prvi tretjini tekme, in še to med deveto in 16. minuto. Uvodna strelska veselica je pripadla domačim igralcem. Za navdušenje navijačev na tribunah je najprej poskrbel Jack Eichel, le tri minute pozneje je na 2:0 povišal Mark Stone. Nato je sledil popoln razpad obrambe gostov, v za kralje črni 14. minuti so vitezi plošček kar dvakrat poslali v mrežo. Najprej je bil ob igralcu več uspešen Pavel Dorofejev (13:29), nato pa je le 20 sekund kasneje Mitch Marner ob asistenci Dorofejeva povišal na 4:0. To je bila že 799. točka za Marnerja v karieri.

Po uvodnem šoku so kralji le strnili vrste in organizirali napad, v katerem se je izkazal kapetan Anže Kopitar. Napad je s častnim zadetkom kronal Trevor Moore za 1:4. Po vznemirljivi prvi tretjini sta obe ekipi strnili vrste in se pomaknili v obrambo. Tako druga kot tretja tretjina sta minili brez zadetkov. Vegas vstopa v olimpijski premor z dvema zaporednima zmagama, potem ko je izgubil sedem od osmih tekem. Kralji so doživeli poraz na zadnjih štirih od petih tekem. Vratar Vegasa Adin Hill je dovolil le en gol na tekmi, z 32 obrambami je dosegel svojo 100. zmago v karieri. Proti kraljem je zbral največ obramb, upoštevajoč čas od 15. marca 2025, ko je proti Buffalu zbral 34 obramb. Pri kraljih je Anton Forsberg po začetnem šoku v nadaljevanju ubranil 18 strelov. Kopitar je kljub grenkemu porazu poskrbel za nov statistični mejnik. Postal je 39. igralec, ki je na tekmah rednega dela lige NHL zbral 1300 točk. Postal je šele osmi Evropejec, ki se lahko v najmočnejši hokejski ligi na svetu pohvali z omenjenim podvigom.

Vegas ostaja najboljša ekipa v tihomorski skupini z 68 točkami, kralji so po tretjem zaporednem porazu z osmimi točkami manj na petem mestu, pred kralji so Anaheim Ducks, Seattle Kraken (obe 63) in Edmonton Oilers (64). Kralji bodo še ta mesec dobili priložnost za revanšo, naslednjič bodo igrali 25. oziroma 26. februarja, ko bodo gostili zlate viteze. "Vzelo mi je malo dlje časa, kot sem mislil, da mi bo, ampak zdaj smo tukaj. Moramo samo še vztrajati," je za LA Kings Insider o pomenu mejnika 1300 točk dejal slovenski as Kopitar. "Mislim, da bodo te številke videti še nekoliko lepše, ko malce prespim vse skupaj," je dejal Kopitar, ki v ligi NHL igra svojo zadnjo sezono. "V prvi vrsti gre vedno za ekipo," je povedal Hrušičan, ki je težko zbral misli po porazu.

"Zdaj si bom vzel nekaj časa za počitek, ampak po olimpijskem premoru nas čaka, mislim da, približno 25 tekem, ko bomo naredili vse, da se uvrstimo v končnico. Potem pa gre spet za pisanje različnih poglavij," je glavni cilj razkril Kopitar. Slovenski igralec se je ozrl tudi na porazno prvo tretjino tekme v Las Vegasu: "Ni skrivnost, da so nas tekmeci ujeli na levi nogi in nas prisilili, da smo plačali davek za počasen začetek. Takšna je bila današnja tekma. Mislim, da sta bili druga in tretja tretjina dobri, da smo ustvarjali priložnosti, ampak moramo biti boljši, to je bistvo." "Želeli smo se vrniti, to je tisto, kar smo skušali doseči, vendar ni šlo. Imeli smo nekaj priložnosti, ampak moramo opraviti boljše delo," ni bil zadovoljen kapetan kraljev. "Očitno so bili vsi z mislimi že pri premoru, a hkrati moraš biti vedno pripravljen igrati tudi takšne tekme. Točke, ki jih nismo osvojili, so prav tako pomembne kot točke, ki bodo na voljo po premoru. Nismo opravili svojega dela," je bil jezen Kopitar.

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 2:5 New Jersey Devils - New York Islanders 1:3 New York Rangers - Carolina Hurricanes 0:2 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:2 (podaljšek) Washington Capitals - Nashville Predators 4:2 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:1 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:1

(Anže Kopitar: asistenca za 1:4 v 20:09 minutah igre za LA Kings).