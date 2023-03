John Gibson do rekordnega števila obramb za Anaheim

Pred tem so domači sicer vse svoje zadetke dosegli v zadnji tretjini, Matthew Tkachuk je bil podajalec pri vseh treh, zadeli pa so Eetu Luostarinen , Sam Bennett in Sam Reinhart .

"Šele po tekmi so mi povedali za to. Lepo je biti v isti kategoriji kot ti fantje. Zame je to čast, upam, da bom lahko nadaljeval v tem slogu," je dosežek pospremil vratar Gibson. Max Comtois je za zmagovalce prispeval gol in podajo, zadela pa sta še Brett Leason in Derek Grant.

Vodstvo lige pa je na spletni strani sporočilo, da so v Philadelphii v petek odpustili direktorja kluba Chucka Fletcherja. Na tem položaju je bil pet let, Philadelphia je trenutno šele na sedmem mestu metropolitanske skupine.