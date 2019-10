Jubilejni petstoti večni derbi: rivalstvo, ki presega slovenske okvirje

Sobota bo v Ljubljani tudi dan za hokej. Na sporedu bo prvi derbi nove sezone alpske hokejske lige, dvoboj najboljših slovenskih ekip z Jesenic in Ljubljane pa bo nekaj posebnega, saj bo jubilejni 500. v zgodovini med zelenimi in rdečimi. Za uvod pred glavnim dogodkom večera pa se bodo popoldne pomerile še hokejske legende obeh sredin.

Dva derbija so hokejisti SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic v sezoni 2019/20 že odigrali, prvega na poletni ligi na Bledu so Ljubljančani dobili s 4:1, finale pokala v Kranju pa z 8:4. Tretji dvoboj, prvi ligaški v novi sezoni, prinaša točke alpske lige, šteje tudi za DP, predvsem pa bo štel prestiž in bo obračun obenem še priložnost zaokrožiti okrogel jubilej z zmago. Pred derbijem so danes v ljubljanski dvorani Tivoli pripravili skupno novinarsko konferenco obeh klubov, ki je bila verjetno prva takšna doslej, na njej pa so predstavili ne le prihajajoči obračun ekip, pač pa tudi tekmo legend obeh klubov. Pred derbijem se bodo namreč veterani in nekdanji udeleženci derbijev pomerili v igri dvakrat po deset minut.

"Upam, da bo morda prav ta 500. derbi prinesel pozitivno energijo in zasuk na boljše za slovenski klubski hokej," so želje železarjev. FOTO: Damjan Žibert

V poprečju ob vsakem derbiju pade sedem zadetkov "Gre za veliko čast, več kot 65 let in prišli smo do 500. derbija. Vsi skupaj se morda premalo zavedamo, kako pomembno je to. Vsi, ki delujemo v jeseniškem hokeju, smo počaščeni in veseli, da pripomoremo k temu, da se derbiji še igrajo. Naše delo in poslanstvo se trudimo opravljati dobro, tako da bo kar nekaj derbijev še v prihodnje. Upam, da bo morda prav ta 500. derbi prinesel pozitivno energijo in zasuk na boljše za slovenski klubski hokej," je dejal predsednik železarjev Anže Pogačar. Predsednik domačega kluba Miha Butara pa je vesel možnosti, da bo dvorana Tivoli gostila jubilejni derbi. "Že število zmag pokaže, da smo vedno blizu. Dosegli smo 3608 golov na vseh teh tekmah, kar je sedem golov v povprečju v 65 letih. To je zagotovilo, da bo derbi izjemno razburljiv. Ekipi sta dali ogromno hokeju, dali sta ogromno reprezentantov in dali sta rivalstvo, ki presega slovenske okvirje," je dejal Butara.

V obeh taborih poudarjajo, da derbi ne bo prinesel le točk, ampak bo zmagovalec dobil tudi veliko zagona za nadaljevanje sezone. FOTO: Damjan Žibert

Hokejiste SŽ Olimpije bo do konca sezone vodil Gregor Polončič, ki je pred tedni prevzel vodenje moštva kot začasni strateg. V klubu so danes sporočili, da bo Polončič na mestu glavnega trenerja ostal do konca sezone.

Trenerja, pri rdečih Mitja Šivic in pri zelenih Gregor Polončič, sta na teh mestih še precej neizkušena, a pred derbijem sta oba poudarila bogate igralske izkušnje s teh tekem. Nekoč sta bila soigralca, dobra prijatelja in se tudi dobro poznata, zato posebnih presenečenj ne more biti. V obeh taborih poudarjajo, da derbi ne bo prinesel le točk, ampak bo zmagovalec dobil tudi veliko zagona za nadaljevanje sezone. "Z Gregorjem sva bila prijatelja, sva še zdaj, čeprav se zdaj ne vidiva tako pogosto. Tudi s tega vidika bo derbi zanimiv, si pa želim, da bi oboji pokazali dobro igro ter da bo dvorana polna ali nabito polna. Brez kulise derbi ni isti," pravi Šivic. Tudi Polončič se veseli srečanja s starim znancem Šivicem: "Skupaj sva igrala, veliko sva se družila. Zelo dobro ga poznam, super osebnost je, ima veliko znanja. Skupaj sva gledala hokej in se pogovarjala, kako bi bilo dobro delati z mladimi. In glej ga zlomka ... Vem, kakšna je njegova hokejska filozofija, njegova ekipa bo napredovala in dobro igrala."

Kapetan železarjev Andrej Tavželj priznava, da ga pred prihodom na led še vedno stiska trema. FOTO: Damjan Žibert

Tavželj: "Imam še vedno tremo, ko grem na led"

Kot uvod v sobotni hokejski derbi bodo nastopili še nekateri nekdanji udeleženci teh prestižnih dvobojev. Postavi sta precej razgibani, z igralci iz različnih obdobij, med drugimi pa bosta igrala tudi zdajšnji selektor članske izbrane vrste Matjaž Kopitar, ki bo v jeseniški ekipi, ter generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, ta bo nastopil v ekipi zelenih.