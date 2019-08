Jure Vnuk: Veseli smo naslovov, a ne živimo od starih spominov

Konec je počitnic za hokejiste SŽ Olimpije, saj so začeli s pripravami na novo sezono. Trener Jure Vnuk je lani sedel na ljubljansko klop in zmaji so sezono zaključili s tremi osvojenimi lovorikami. V prihajajoči sezoni Ljubljančane čakajo nastopi na štirih "frontah". Trener najprej obljublja peklenske priprave, se pa zaveda, da bo težko ponoviti lanske uspehe.

Jure Vnuk je lani sedel na ljubljansko klop in se izkazal, hokejisti SŽ Olimpije so osvojili naslov državnega in pokalnega slovenskega prvaka, krona sezone pa je bila po razburljivem finalu lovorika mednarodne Alpske lige. Zmaje tudi v prihajajoči sezoni čakajo nastopi v omenjenih treh tekmovanjih, čaka pa jih še ena "fronta". Po daljšem času bodo znova pokazali, koliko veljajo v Kontinentalnem pokalu (organizira ga IIHF).

Bili smo v pogovorih z ligo EBEL, a smo se nato odločili, da še eno leto odigramo v Alpski ligi. Ostajamo na realnih tleh, je pa to želja za naprej. —Jure Vnuk

"Imamo visoke cilje, v športu se ne moreš ozirati nazaj, pretekle zmage so hitro pozabljene, zato me bolj zanimajo novi izzivi. V prejšnji sezoni sem naredil nekaj napak, rad bi jih popravil. Italijanska moštva v Alpski ligi so se okrepila, a upam, da lahko ponovimo lanske izide. V kontinentalnem pokalu bi radi prišli med osmerico. Zame je bila prejšnja sezona nekaj posebnega. Prvo leto, ko sem bil trener, smo s fanti osvojili vse in veseli smo naslovov. Nadejam se še ene dobre sezone, bo pa vsekakor težko ponoviti vse uspehe, a k temu bomo težili. Lani je bilo vse na robu fanatične borbe in upam, da lahko to ponovimo,"pravi Vnuk.

Ljubljanski hokejisti so v minuli sezoni osvojili tri lovorike. FOTO: Damjan Žibert

Najprej priprave, prva tekma 15. avgusta v Tivoliju

Hokejiste naprej čakata dva tedna napornih priprav, nato počasi sledijo tekme, prva 15. avgusta v Tivoliju, gostoval bo madžarski Dunaujvaros."Zelo sem zadovoljen z ekipo, to je zasedba, ki bo začela sezono. Imamo ogromno možnosti za sestavo napadov in se že veselim dela s fanti. Najprej so na sporedu bazične priprave, čakata nas dva tedna priprav, od srede avgusta pa si bodo sledile tekme,"pravi mlajši od bratov Vnuk, ki bo imel novega pomočnika. Mateja Hočevarja, ki je odšel v Italijo, bo v tej vlogi zamenjal Gregor Polončič, tudi nekdanji hokejist Olimpije.

Želja je liga EBEL

Pri Olimpiji že drugo sezono zapored prisegajo na slovensko zasedbo, brez tujih okrepitev. V moštvu ni večMihe Zajca, Gregorja Koblarja, Luke Vidmarja in Kristijana Čepona, nova obraza v garderobi sta Anže Ropret in Miha Logar, priložnost bo zanesljivo dobil še kateri od mlajših igralcev. Kapetan Aleš Mušičin branilec Žiga Svete se bosta mošvu pridružila naslednji teden.

Jure Vnuk FOTO: POP TV