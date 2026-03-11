Jordan Murray po kolapsu v stabilnem stanju

V prizorih, ki so pretresli HeidiHorten Areno, sta klubska zdravnika dr. Hannes Florianz in dr. Günther Bachler ter več prisotnih urgentnih zdravnikov in reševalcev takoj začeli z oživljanjem. Reanimacija je trajala več minut, a je bila uspešna, Kanadčan Jordan Murray pa je bil nato stabiliziran in prepeljan v Klinikum Klagenfurt, kjer je bil sprejet na intenzivno nego.
KAC: Murray v fazi prebujanja, stanje stabilno
Klub je v sredo zjutraj objavil posodobitev: "Jordan Murray se nahaja v fazi prebujanja iz umetnega globokega spanja, njegovo stanje je stabilno." Potrditev o stabilnem stanju objavljajo tudi Kleine Zeitung, Krone, 5min, Heute.at, Tiroler Tageszeitung in Sky Sport Austria, vsi z enakim citatom uradnega klubska sporočila.
Tekma prekinjena, nadaljevanje končnice pod vprašajem
Srečanje je bilo ob incidentu nemudoma prekinjeno pri rezultatu 1:0 za KAC.
V sredo dopoldne so pri KAC odpovedali trening in s strokovnim štabom ter igralci opravili interni sestanek o nadaljnjih korakih. Po informacijah Kleine Zeitung ekipa v četrtek ne namerava odpotovati v Szekesfehervar na naslednjo tekmo, čeprav odločitev še ni dokončna in bo sprejeta v dogovoru z ligo win2day ICE Hockey League.
"Liga bo o nadaljevanju serije odločala v koordinaciji z obema kluboma. Pri ECKAC so ob tem poudarili, da so v tem trenutku 'vse misli ekipe in organizacije pri Jordanu Murrayju' ter se zahvalili zdravstvenemu osebju za hitro in učinkovito posredovanje," piše Kurier.
Hokejska skupnost v šoku
Na uradni strani Fehervar AV19 so zapisali, da je bila tekma prekinjena zaradi "izredne zdravstvene situacije igralca Klagenfurta". Mednarodna hokejska javnost dogodek opisuje kot enega najhujših zdravstvenih incidentov v ICEHL v zadnjih letih.
Murray, ki je k ekipi KAC prišel lani polet in januarja šele zaključil dolgo rehabilitacijo zaradi hude poškodbe, je v karieri zbral izkušnje iz AHL, KHL, SHL in DEL-a.
