Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Jordan Murray po kolapsu v stabilnem stanju

Celovec, 11. 03. 2026 11.19 pred 24 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jordan Murray

Prvo četrtfinalno srečanje lige ICE med avstrijskim KAC-em in madžarskim Fehervarom AV19 je v torek zvečer zasenčil hud zdravstveni zaplet branilca Jordana Murrayja. Kanadski hokejist je v 18. minuti srečanja na klopi nenadoma izgubil zavest in – kot potrjuje klub – "tudi vse vitalne znake". A zadnje informacije, ki prihajajo iz celovškega kluba, so precej bolj obetavne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prizorih, ki so pretresli HeidiHorten Areno, sta klubska zdravnika dr. Hannes Florianz in dr. Günther Bachler ter več prisotnih urgentnih zdravnikov in reševalcev takoj začeli z oživljanjem. Reanimacija je trajala več minut, a je bila uspešna, Kanadčan Jordan Murray pa je bil nato stabiliziran in prepeljan v Klinikum Klagenfurt, kjer je bil sprejet na intenzivno nego.

KAC: Murray v fazi prebujanja, stanje stabilno

Klub je v sredo zjutraj objavil posodobitev: "Jordan Murray se nahaja v fazi prebujanja iz umetnega globokega spanja, njegovo stanje je stabilno." Potrditev o stabilnem stanju objavljajo tudi Kleine Zeitung, Krone, 5min, Heute.at, Tiroler Tageszeitung in Sky Sport Austria, vsi z enakim citatom uradnega klubska sporočila. 

Tekma prekinjena, nadaljevanje končnice pod vprašajem

Srečanje je bilo ob incidentu nemudoma prekinjeno pri rezultatu 1:0 za KAC. 

KAC je na spletni strani sporočil, da je bil kanadski hokejist zjutraj v stabilnem stanju, začenjajo pa postopek prebujanja iz umetne kome.

V sredo dopoldne so pri KAC odpovedali trening in s strokovnim štabom ter igralci opravili interni sestanek o nadaljnjih korakih. Po informacijah Kleine Zeitung ekipa v četrtek ne namerava odpotovati v Szekesfehervar na naslednjo tekmo, čeprav odločitev še ni dokončna in bo sprejeta v dogovoru z ligo win2day ICE Hockey League. 

Preberi še Drama v Celovcu: hokejist kolapsiral, tekma odpovedana

"Liga bo o nadaljevanju serije odločala v koordinaciji z obema kluboma. Pri ECKAC so ob tem poudarili, da so v tem trenutku 'vse misli ekipe in organizacije pri Jordanu Murrayju' ter se zahvalili zdravstvenemu osebju za hitro in učinkovito posredovanje," piše Kurier.

Sloivenec Jan Muršak je že tretjo sezono član celovških zmajev.
Sloivenec Jan Muršak je že tretjo sezono član celovških zmajev.
FOTO: Luka Kotnik

Hokejska skupnost v šoku

Na uradni strani Fehervar AV19 so zapisali, da je bila tekma prekinjena zaradi "izredne zdravstvene situacije igralca Klagenfurta". Mednarodna hokejska javnost dogodek opisuje kot enega najhujših zdravstvenih incidentov v ICEHL v zadnjih letih.

Preberi še Bo Tivoli po letu 2012 spet pokal po šivih?

Murray, ki je k ekipi KAC prišel lani polet in januarja šele zaključil dolgo rehabilitacijo zaradi hude poškodbe, je v karieri zbral izkušnje iz AHL, KHL, SHL in DEL-a.

hokej KAC murray

Bo Tivoli po letu 2012 spet pokal po šivih?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564