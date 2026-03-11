Jordan Murray po kolapsu v stabilnem stanju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V prizorih, ki so pretresli HeidiHorten Areno, sta klubska zdravnika dr. Hannes Florianz in dr. Günther Bachler ter več prisotnih urgentnih zdravnikov in reševalcev takoj začeli z oživljanjem. Reanimacija je trajala več minut, a je bila uspešna, Kanadčan Jordan Murray pa je bil nato stabiliziran in prepeljan v Klinikum Klagenfurt, kjer je bil sprejet na intenzivno nego.

KAC: Murray v fazi prebujanja, stanje stabilno

Klub je v sredo zjutraj objavil posodobitev: "Jordan Murray se nahaja v fazi prebujanja iz umetnega globokega spanja, njegovo stanje je stabilno." Potrditev o stabilnem stanju objavljajo tudi Kleine Zeitung, Krone, 5min, Heute.at, Tiroler Tageszeitung in Sky Sport Austria, vsi z enakim citatom uradnega klubska sporočila.

Tekma prekinjena, nadaljevanje končnice pod vprašajem

Srečanje je bilo ob incidentu nemudoma prekinjeno pri rezultatu 1:0 za KAC.

KAC je na spletni strani sporočil, da je bil kanadski hokejist zjutraj v stabilnem stanju, začenjajo pa postopek prebujanja iz umetne kome.

V sredo dopoldne so pri KAC odpovedali trening in s strokovnim štabom ter igralci opravili interni sestanek o nadaljnjih korakih. Po informacijah Kleine Zeitung ekipa v četrtek ne namerava odpotovati v Szekesfehervar na naslednjo tekmo, čeprav odločitev še ni dokončna in bo sprejeta v dogovoru z ligo win2day ICE Hockey League.

"Liga bo o nadaljevanju serije odločala v koordinaciji z obema kluboma. Pri ECKAC so ob tem poudarili, da so v tem trenutku 'vse misli ekipe in organizacije pri Jordanu Murrayju' ter se zahvalili zdravstvenemu osebju za hitro in učinkovito posredovanje," piše Kurier.

Sloivenec Jan Muršak je že tretjo sezono član celovških zmajev. FOTO: Luka Kotnik

Hokejska skupnost v šoku

Na uradni strani Fehervar AV19 so zapisali, da je bila tekma prekinjena zaradi "izredne zdravstvene situacije igralca Klagenfurta". Mednarodna hokejska javnost dogodek opisuje kot enega najhujših zdravstvenih incidentov v ICEHL v zadnjih letih.