Gregorc in Tičar v celovškem dresu prvaka lige ICEHL

V finale letošnje sezone hokejske lige ICEHL, nekdanje lige Ebel, v kateri bo v naslednji sezoni po večletnem premoru spet sodeloval tudi slovenski predstavnik (ljubljanska SŽ Olimpija), so se Celovčani uvrstili z gladkim polfinalnim uspehom s 4:1 v zmagah proti Salzburgu, medtem ko je južnotirolski klub v polfinalu s 4:2 v zmagah odpravil Vienno Capitals.

V finalu sta ekipi KAC-a in Bolzana igrali na štiri zmage. Prvi tekmi so s 6:0 in 5:4 dobili Celovčani, tretjo z 2:0 Bolzano, četrto pa KAC s 5:4 po podaljšku, tako da je imel celovški klub na peti tekmi prvi zaključni plošček za zmago v ligi. Celovčani so bili na Južnem Tirolskem boljši s 5:3 in so se veselili naslova prvaka. Bolzano je ostal brez tretjega naslova zmagovalca v tej ligi, ki se ji je pridružil leta 2013. Doslej je bil prvak v letih 2014 in 2018. Leta 2014 je naslov prvaka z odločilnim golom v finalu proti Salzburgu Bolzanu zagotovil slovenski reprezentant Žiga Pance, trenutno kapetan moštva iz Tivolija.

Dres celovškega moštva sta v tej sezoni nosila tudi slovenska reprezentanta, napadalec Rok Tičar in branilec Blaž Gregorc. Tičar se je na zadnji tekmi izkazal z golom in dvema podajama, v končnici pa je skupaj zbral 16 točk (5 golov in 11 podaj) na 15 odigranih tekmah. Gregorc je v končnici v statistiko vpisal devet točk (4+5).

Najboljši posameznik finala (MVP) je bil napadalec KAC-a Nick Petersen, ki je v končnici dosegel 10 golov in 13 podaj (23 točk) na 15 odigranih tekmah. Za KAC je zmaga pomenila tudi ubranitev naslova iz sezone 2018/19, saj tekmovanja v lanski sezoni zaradi pandemije niso izpeljali do konca. Ne glede na razplet finala pa so Celovčani že pred začetkom postali tudi avstrijski prvaki, ker je bil tekmec iz druge države, skupno je bila to za rdeče iz Celovca že 32. državna lovorika.