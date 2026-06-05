Kadrovanje v Tivoliju dosega vrelišče: slovo Saboliča, Kolina, Kapla, ...

Dosedanji kapetan Robert Sabolič, vratar Luka Kolin, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Alex Petan, Evan Polei, Andrew MacWilliam in vratar Dustin Tokarski v prihodnji sezoni ne bodo nposili zeleno-belega dresa. V informacijah znotraj kluba bodo v zmajevo gnezdo pripeljali še dve-tri tuje okrepitve. Najbolj zveneči pa sta doslej Žiga Jeglič in Jan Urbas.
Oba se v domovino vračata po dolgih letih igranja na tujem, zadnjih šest sezon sta skupaj preživela pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Urbas je nekoč že igral v Ljubljani, a ga je pozneje pot vodila v Avstrijo, kjer je igral v predhodnici lige ICE, ligi Ebel, pa na Švedskem in potem deset sezon v Nemčiji, zadnjih devet pri istem klubu Fischtown Pinguins.
Za Jegliča bo naslednja sezona prva v zeleno-belem dresu, v predhodnici sedanje regionalne lige pa že ima izkušnje z jeseniško ekipo. Pozneje je igral v prvi ligi še na Švedskem in Finskem ter pet sezon v ruski ligi KHL. V sezoni 2013/14 je bil prvak nemške lige DEL z Ingolstadtom, zadnjih šest sezon je igral za Fischtown Pinguins. Oba sta bila v zadnjem desetletju in pol tudi nepogrešljiva člana slovenske izbrane vrste, s katero sta nastopila na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah v Sočiju in Pyeongchangu.
Olimpija z največ hokejisti na SP
Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije, ko so risi še drugič zapored "ubranili" hokejsko elito in bodo tudi v naslednji sezoni, ko bo prvenstvo v Nemčiji, igrali z najboljšimi na svetu, je imel tivolski klub kar trinajst svojih igralcev od tega dvanajst v slovenski reprezentanci in enega v reprezentanci Velike Britaniji (Nathanael Halbert), kar je največ med vsemi klubi, zastopanimi na prvenstvu.
Legenda ostaja v Tivoliju
Dolgoletni slovenski hokejski reprezentant in tudi kapetan ljubljanske Olimpije Žiga Pance ostaja zmaj in bo zeleno-beli dres nosil tudi v sezoni 2026/27. Pred 37-letnim Ljubljančanom je že sedma zaporedna sezona v Tivoliju in skupno že trinajsta v dresu Olimpije. Prav slednja je imela na pravkar končanem SP največ svojih hokejistov izmed vseh udeleženih reprezentanc.
Kontinentalna hokejska liga (KHL) je bila mednarodna profesionalna hokejska liga, ki je bila ustanovljena leta 2008 in je veljala za drugo najmočnejšo hokejsko ligo na svetu, takoj za severnoameriško ligo NHL. Večina klubov v ligi je bila iz Rusije, vključevala pa je tudi ekipe iz drugih držav, kot so Belorusija, Kazahstan, Latvija in Finska. Liga je bila znana po visokih finančnih vložkih in privabljanju vrhunskih igralcev iz celega sveta.
Elitna divizija predstavlja najvišji kakovostni razred svetovnega prvenstva v hokeju na ledu pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF). V njej tekmuje 16 najboljših reprezentanc sveta, ki se borijo za naslov svetovnih prvakov. Ekipe, ki na prvenstvu zasedejo zadnji mesti, izpadejo v nižji rang tekmovanja (divizijo I, skupina A), medtem ko najboljše reprezentance iz nižjih rangov napredujejo med elito.
Deutsche Eishockey Liga (DEL) je najvišja profesionalna hokejska liga v Nemčiji. Ustanovljena je bila leta 1994 in velja za eno najmočnejših in najbolj obiskanih hokejskih lig v Evropi. Liga je znana po visoki organizacijski ravni, močni infrastrukturi in velikem zanimanju navijačev, kar jo uvršča med ključne destinacije za številne slovenske hokejiste, ki iščejo izzive na visoki mednarodni ravni.
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