Kadrovanje v Tivoliju dosega vrelišče: slovo Saboliča, Kolina, Kapla, ...

Dosedanji kapetan Robert Sabolič , vratar Luka Kolin, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Alex Petan, Evan Polei, Andrew MacWilliam in vratar Dustin Tokarski v prihodnji sezoni ne bodo nposili zeleno-belega dresa. V informacijah znotraj kluba bodo v zmajevo gnezdo pripeljali še dve-tri tuje okrepitve. Najbolj zveneči pa sta doslej Žiga Jeglič in Jan Urbas .

Oba se v domovino vračata po dolgih letih igranja na tujem, zadnjih šest sezon sta skupaj preživela pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Urbas je nekoč že igral v Ljubljani, a ga je pozneje pot vodila v Avstrijo, kjer je igral v predhodnici lige ICE, ligi Ebel, pa na Švedskem in potem deset sezon v Nemčiji, zadnjih devet pri istem klubu Fischtown Pinguins.

Za Jegliča bo naslednja sezona prva v zeleno-belem dresu, v predhodnici sedanje regionalne lige pa že ima izkušnje z jeseniško ekipo. Pozneje je igral v prvi ligi še na Švedskem in Finskem ter pet sezon v ruski ligi KHL. V sezoni 2013/14 je bil prvak nemške lige DEL z Ingolstadtom, zadnjih šest sezon je igral za Fischtown Pinguins. Oba sta bila v zadnjem desetletju in pol tudi nepogrešljiva člana slovenske izbrane vrste, s katero sta nastopila na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah v Sočiju in Pyeongchangu.

Olimpija z največ hokejisti na SP



Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije, ko so risi še drugič zapored "ubranili" hokejsko elito in bodo tudi v naslednji sezoni, ko bo prvenstvo v Nemčiji, igrali z najboljšimi na svetu, je imel tivolski klub kar trinajst svojih igralcev od tega dvanajst v slovenski reprezentanci in enega v reprezentanci Velike Britaniji (Nathanael Halbert), kar je največ med vsemi klubi, zastopanimi na prvenstvu.