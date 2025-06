Kanada doživela prvi poraz, poleg Slovenije med elito obstala še Norveška

Predzadnji dan predtekmovanj na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Švedskem in Danskem je znan en potnik v nižji rang tekmovanja. Obstanek pa sta si že zagotovili Slovenija in v drugi skupini Norveška, izpadla je Francija. Kanada je doživela prvi poraz, po kazenskih strelih je z 1:2 klonila proti Finski.

V skupini na Švedskem sta v današnjem prvem obračunu Slovenija in Francija neposredno odločali o obstanku. Boljši so bili Slovenci s 3:1 in si tako prvič po letu 2005 zagotovili dve leti zaporednega bivanja med elito.

V večerni tekmi sta se pomerili še neporažena Kanada, ki jo v torek za konec predtekmovanja čaka obračun za prvo mesto s Švedi, ter Finska. Ta je imela četrtfinale tudi že zagotovljen. Kanada je skušala nadaljevati niz neporaženosti in se pred torkovim obračunom na vrhu lestvice izenačiti z gostitelji, ki so dobili prvih šest tekem, a ji ni uspelo. Po rednem delu se je končalo z 1:1, zadela sta Ryan O'Reilly v drugi tretjini in Patrik Puistola v tretji. Pri kazenskih strelih pa so bili boljši Finci.

Za zadnje četrtfinalno mesto se bosta v torek borili Latvija in Avstrija v neposredni tekmi. Če bodo Avstrijci zmagali po rednem delu, bodo Latvijce na lestvici prehiteli in se prvič po letu 1994 uvrstili v četrtfinale na SP. Brez možnosti za izločilne boje pa je že Slovaška, ki bo igrala s Finsko.

V danskem Herningu je Češka v šesti tekmi dosegla peto zmago po rednem delu, ostala je tudi neporažena in je na vrhu lestvice s 17 točkami. Nemci so zdaj četrti, imajo pa toliko točk kot Danci (9), prav ti ekipi bosta v torek v zadnji tekmi predtekmovanja v Herningu odločali o zadnji potnici v četrtfinale. Preostale tri ekipe v tej skupini so bile vpletene v boj za obstanek. Danes so se rešili Norvežani s tesno zmago proti Madžarski z 1:0, edini gol je dosegel Noah Steen.

Norvežani so zdaj pri štirih točkah, na dnu pa Madžarska in Kazahstan s po tremi. Kazahstan ima sicer v torek še eno tekmo, vendar bo tekmec druga Švica, za obstanek pa Kazahstanci potrebujejo vsaj točko. Če bodo izgubili po rednem delu, bodo izpadli, ker so medsebojno tekmo z Madžari izgubili. Izidi svetovnega prvenstva elitne skupine:

- skupina A (Stockholm):

Francija - Slovenija 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Kanada - Finska 1:2 (0:0, 1:0, 0:1; 0:1)

- skupina B (Herning):

Nemčija - Češka 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Madžarska - Norveška 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)