Kanadčan Mountour spisal zgodovino v ligi NHL

Chandler Stephenson je dobil dvoboj, plošček pa je šel Brandonu Montourju , ki se je bliskovito izmuznil obrambi Montreala in sprožil hiter strel čez rokavico Jakuba Dobeša za svojo četrto točko na tekmi, goloma je dodal še dve podaji. Montour se je pridružil še trem igralcem, ki so že bili tako hitri pri zabijanju golov, a v rednem delu tekem. Kot navaja ameriška mreža ESPN , je Claude Provost zadel v štirih sekundah druge tretjine za Montreal na tekmi leta 1957 proti Bostonu, Denisu Savardu je to uspelo za Chicago proti Hartfordu v tretji tretjini tekme leta 1986, James van Riemsdyk pa je enak podvig dosegel na začetku druge tretjine za Toronto proti Philadelphii leta 2014.

V Detroitu je Patrick Kane z dvema zadetkoma in s tremi podajami pomagal domači ekipi Red Wings prekiniti niz šestih porazov z zmago s 7:3 proti Buffalo Sabres v Little Caesars Areni. Red Wings so sicer ob zadnjem porazu z 1:2 proti Ottawa Senatorsom dosegli kar 49 strelov. "Želeli smo se osredotočiti na igranje na enak način kot v Ottawi," je dejal Kane. "Dosegli smo nekaj lepih golov, dober večer pa smo imeli tudi ob igri z igralcem več. So tekme, ko gre plošček v gol, in tekme, ko temu ni tako. Lepo je bilo videti, da nam je nocoj vendarle šlo."

Alex DeBrincat je dodal svoj 30. gol in dosegel rekord kariere s tremi podajami, Marco Kasper je dosegel dva zadetka in podajo, Dylan Larkin pa tri podaje. Rdeča krila so dosegla tri zadetke z igralcem več na ledu. Petr Mrazek je zbral 23 obramb pri svoji prvi zmagi za Red Wingse, po tem ko se je pridružil ekipi iz Chicaga.

V Calgaryju je blestel Connor Garland, ki je dosegel zmagovalni gol po koncu rednega dela tekme, Vancouver Canucksi pa so v dvorani Scotiabank Saddledome zmagali s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov proti domačim Calgary Flamesom. V Salt Lake Cityju je Dylan Guenther dosegel gol in podajo, hokejski klub Utah pa je v Delta Centru premagal Anaheim Duckse s 3:2.

Izidi:

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 7:3

Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:4 (kazenski streli)

Utah Hockey Club - Anaheim Ducks 3:2

Seattle Kraken - Montreal Canadiens 5:4 (podaljšek)