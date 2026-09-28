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Hokej

Kanadčan na vsa usta hvalil zdesetkane zmaje, ki naj bi v kratkem dobili NHL pomoč

Ljubljana, 28. 09. 2026 13.36 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
HK Olimpija

Ljubljanski hokejisti so se v ligi ICE vrnili na zmagovite tirnice. Po uvodnih zmagah na Madžarskem proti Ferencvarosu in Fehervarju so nanizali dva poraza proti tekmecema iz Linza in Celovca, v petem obračunu v tej sezoni pa so pred domačimi gledalci povsem zasenčili nasprotnike iz Beljaka (6:2). Zmaga je še toliko bolj vredna, saj so Ljubljančane močno zdcesetkale poškodbe. Proti Korošcem je manjkalo kar šest hokejistov, trener Ben Cooper pa je imel na voljo le pet branilcev. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala pri Pustertalu.

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Serijskim slovenski hokejski prvaki so po dveh zaporednih porazih na gostovanju v Linzu in doma proti celovškemu Kac-u, sijajno odprli obračun proti tradicionalnim tekmecem iz koroške Avstrije in hitro povedli po mojstrovini trenutno svojega najbolj vročega hokejista iz Kanade. Joshua Darren Lawrence je že v šesti minuti lepo preigral obrambo gostov, v zaključku akcije pa z natančnim in zvitim strelom ukanil še vratarja Reneja Swetteja.

Joshua Darren Lawrence je ta hip najbolj vroč posameznik lige ICE.
Joshua Darren Lawrence je ta hip najbolj vroč posameznik lige ICE.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Sredi uvodne tretjine so ljubljanski in beljaški hokejisti morali na prisilni premor zavoljo menjave počenega stekla na ograji, po vrnitvi na led pa se mreži do konca uvodne tretjine nista zatresli. 

Povsem druga slika je bila v drugi tretjini, ko so padli kar štirje goli. Na veliko veselje domačih privržencev je plošček kar trikrat končal v mreži Beljaka, potem ko so med 35. in 38. minuto zadeli Marcel Mahkovec, Žiga Jeglič in Jaka Sodja. Ljubljanski hokejisti so v zadnji tretjini imeli Beljačane pod nadzorom, visoko zmago sta potrdila Zach Boychuk in Luka Gomboc.

Žan Us je prvič v sezoni dobil priložnost med vratnicama in jo odlično izkoristil. Proti Beljačanom je bil zelo zanesljiv.
Žan Us je prvič v sezoni dobil priložnost med vratnicama in jo odlično izkoristil. Proti Beljačanom je bil zelo zanesljiv.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Olimpija je tako s pol ducata golov v koroški mreži premagala VSV in po dveh zaporednih porazih dosegla prvo (domačo) zmago. Slovenska ekipa se je povzpela na četrto mesto lestvice. 

Cooper: To je zmaga cele ekipe, ponosen sem na fante

"Zelo pomembna zmaga za nas. Predvsem, da smo preknili mini negativno serijo dveh porazov. Vsi štirje napadi so dosegli gol. Na zadnjih treh tekmah smo imeli le pet branilcev. Igrali smo pametno, vratar Žan Us pa je zelo dobro branil. Tudi napadalci so z blokiranimi streli pomagali branilcem. Zelo sem zadovoljen s predstavo," je povedal trener zmajev Ben Cooper, ki je namenil svojim varovancem dvodnevni počitek brez treningov, kar so ljubljanski oklepniki sprejeli z gromkim aplavzom. 

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"Zadovoljen sem s startom sezone. Imeli smo tri zahtevna gostovanja in prav tako zelo nepredvidljivi domači tekmi. Tri zmage na petih tekmah je nekaj, aker z evseljem sprejmem," je še dodal Kanadčan na zeleno-beli klopi, ki sporoča, da bo na naslednjem gostovanju opri starem znancu Pustertalu na voljo že imel najmanj dva povratnika po poškodbi. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

"Analiziral bom njihove letošnje tekme. Zdaj bomo imeli dva prosta dneva, potem pa dva treninga pred potjo v Brunico," se obrača novemu izzivu Ben Cooper.

Bolnišnica na koncu mesta v zmajevem gnezdu

Olimpijo so že na startu v sezono prizadejale številne poškodbe. Prti Beljaku je manjklaolo akar šest igralcev, posbej zdesetkana je obrambna vrsta. Proti Korošcem je imel trener Cooper na voljo le pet branilcev. 

HK Olimpija Ljubljana je sezono začela z zmagama na Madžarskem. Sledila sta dva poraza, ki sta psoiledica številnih pšoškodb v zmajevem taboru. Zmaga proti Beljaku je tako prišla v pravem trenutku ...
HK Olimpija Ljubljana je sezono začela z zmagama na Madžarskem. Sledila sta dva poraza, ki sta psoiledica številnih pšoškodb v zmajevem taboru. Zmaga proti Beljaku je tako prišla v pravem trenutku ...
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Proti VSV-ju so manjkali Jan Ćosić, Žiga Pance, Jan Gregorc, Chris Douglas, Bine Mašič in Clayton Kirichenko. Je pa medtem iz hokejskega Tivolija pricurljala zanimiva inforamcija, da naj bi zmaje v kratkem okrepil branilec z NHL izkušnjami. Po zanesljivih informacijah naj bi zmajevo gnezdo okrepil še ta teden ... 

Izid, 5. krog:
Olimpija - VSV Beljak 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Lawrence 6., Mahkovec 35., Jeglič 38., Sodja 38., Boychuk 44., Gomboc 57.; Hughes 31., Cramarossa 46.

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