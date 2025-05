Polei nova napadalna okrepitev hokejske Olimpije

Kot so zapisali pri Olimpiji, je Evan Polei tam slovel po svoji fizični igri ter odločnosti in učinkovitosti pred golom. Nazadnje je igral v norveški ligi, kjer je igral za Stavanger Oilers.

Devetindvajsetletnik je večino dosedanje kariere igral v drugi najmočnejši ligi v Severni Ameriki - AHL (American Hockey League), kjer je bil član klubov Bakersfield Condors, San Diego Gulls in Manitoba Moose.

"Pred nasprotnikovim golom smo imeli v letošnji in tudi prejšnjih sezonah premalo 'prezence'. To je Evanova specialiteta - je velik, močan, poleg tega pa zelo spreten pri preusmerjanju ploščkov. Pred golom se najbolje počuti. Svojo fizično igro združuje z zavidljivo visoko učinkovitostjo v napadu. Z Evanom smo tako pridobili kar nekaj karakteristik, ki smo jih iskali in smo jih v preteklosti imeli premalo," je povedal direktor Olimpije Anže Ulčar.

Pred tem je ljubljanska zasedba ekipo okrepila še z danskim napadalcem Nicolaijem Meyerjem in kanadskim branilcem Claytonom Kirichenkom.