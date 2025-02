Kanadčani na krilih izjemnega McDavida sredi Bostona v finalu ugnali ZDA

Po treh medsebojnih odigranih tekmah v Bostonu in Montrealu so bile najboljše ZDA s šestimi točkami. Kanada in Švedska sta zbrali po pet točk, tako da je na koncu odločala boljša razlika v golih (Kanada 10:9, Švedska 8:9), medtem ko je Finska na treh tekmah osvojila dve točki.

Na zadnjih tekmah skupinskega dela so Švedi v Bostonu ugnali Američane z 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), medtem ko so bili Kanadčani boljši od Fincev s 5:3 (3:0. 1:0, 1:3).

Tekma je imela velikanski čustveni in politični naboj, potem ko so Kanadčani trpeli politične žaljivke novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o tem, da je Kanada "51. država" ZDA.

Na odločilnem sosedskem derbiju pa so slavili Kanadčani, ki so ZDA odpravili na krilih Connorja McDavida . Zvezdnik kanadske ekipe, sicer kapetan moštva lige NHL Edmonton Oilers, je dosegel zmagovalni gol v 8:18 minuti podaljška po podaji Mitcha Marnerja .

Za Kanado sta zadela še Nathan MacKinnon in Sam Bennett. Jordan Binnington je zbral 25 obramb v rednem delu in še šest v podaljšku na istem ledu, kjer je pred petimi leti pomagal ekipi St. Louis Blues osvojiti Stanleyjev pokal kot novinec.

Za Američane sta zadela Brady Tkachuk in Jake Sanderson, Connor Hellebuyck pa je zaustavil 22 metov v rednem delu in še tri v podaljšku. Kanadčani so z zmago v finalu turnirja dobili najlepše zadoščenje po tekmi skupinskega dela turnirja, v kateri so slavili Američani s 3:1.

Turnir štirih narodov, finale, izid:

Združene države Amerike - Kanada 2:3 (podaljšek)