Kanadčani uspešno začeli obrambo naslova, Američanom derbi z Nemci

V isti skupini se je potrdilo, da se bo Avstrija krčevito borila za obstanek. Kar s 5:1 so jo odpravili Danci. Dvakrat je zadel Joachim Blichfeld . Namučili pa so se gostitelji Čehi. Proti Norvežanom so v prvem delu zaostajali že z 1:3, nato pa sta jih v zadnji tretjini za zmago s 6:3 rešila Matej Stransky in Libor Hajek , končni izid pa je postavil Ondrej Palat .

Svetovni podprvaki Nemci so po zmagi nad Slovaki doživeli hladen tuš in kar z 1:6 izgubili proti Američanom, razočaranju lanskega SP, saj so ZDA osvojile le četrto mesto, potem ko so izgubile tekmo za bron z Latvijo. Tudi tokrat so ZDA v uvodu izgubile s Švedi. Z Nemci pa so Američani v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom 4:1 in ko je ob igralcu več zadel še Trevor Zegras, je bila tekma dokončno odločena. Šesti gol je dosegel Michael Eyssimont.

Latvija je šele po podaljšku ugnala Poljsko s 5:4, junak tekme pa je bil z odločilnim golom Kaspars Daugavins. Kazahstan je v Ostravi s 3:1 ugnal Francijo.