Kanadčani v prestižnem obračunu izločili prvake

V prvem klasičnem posladku letošnjih izločilnih bojev sta se pomerila stara hokejska rivala Češka in Finska. V predtekmovanju so bili uspešnejši Finci, ki so bili stoodstotni do zadnje tekme, potem pa morali priznati premoč Švici. Češka je bila manj prepričljiva, med drugim je izgubila tudi s Slovenijo po podaljšku, neuspešna je bila tudi v zadnjih dveh tekmah predtekmovanja, ko je izgubila z Norveško in Kanado. Na ta način je osvojila le tretje mesto v skupini in že v prvem izločilnem krogu naletela na Fince.

Finci so premagali Čehe in se prebili v polfinale. FOTO: Profimedia

Ti so imeli glede na dosedanji potek SP status favorita in ga tudi potrdili. Premoč so že v prvem delu kronali z dvema zadetkoma, najprej so zadeli po napaki Čehov v lastni obrambni tretjini in izgubljenem ploščku, pet minut pred koncem pa povišali na 2:0, ko je Lenni Hämeenaho pospravil odbitek za hrbet Josefa Korenarja. Takoj na začetku druge tretjine je še ena uigrana akcija Finske z dvema hitrima podajama in natančnim strelom Konste Helenijusa pomenila, da so se Čehi znašli v nezavidljivem položaju. Za nekaj upanja je na polovici tekme poskrbel Filip Hronek, ki je zadel, ko so imeli Čehi na ledu dva igralca več. A so Finci češki nalet hitro ustavili in do konca tretjine obdržali dva gola naskoka. V začetku zadnje tretjine so imeli Čehi tudi precej smole, saj so v le treh minutah dvakrat zadeli okvir gola. Namesto znižanja so tako še vedno lovili zaostanek dveh golov, že tako težka naloga pa je postala praktično nemogoča, ko so Finci v 56. minuti izkoristili hiter protinapad za trdno vodstvo s 4:1. Finci so se tako po treh sezonah suše spet uvrstili v polfinale SP. Nazadnje jim je to uspelo leta 2022, ko so to nadgradili še z naslovom svetovnih prvakov.

Kanadčani domov poslali severnoameriške sosede

Kanada je predtekmovanje opravila skoraj brez napake, edino točko je oddala Norveški, ter je končala na prvem mestu slovenske skupine v Fribourgu. Američani pa so si šele zadnji dan po zmagi proti Avstriji zagotovili četrtfinale, s četrtim mestom v skupini pa so že na prvi stopnji naleteli na severnoameriškega rivala. Kanadčani so imeli večji del prve tretjine terensko premoč, a so dolgo ostali brez kakšne nevarne akcije pred vrati Devina Cooleyja. Američani so preživeli tudi pet minut z igralcem manj, ko je petminutno in še disciplinsko kazen igre zaradi udarca v glavo dobil Ryan Lindgren. A minuto in pol pred prvim odmorom je stvari svoje roke vzel mladi kanadski kapetan Macklin Celebrini in ob "power playu" s silovitim strelom pod prečko poskrbel za vodstvo.

Kanadčani domov poslali ZDA FOTO: Profimedia