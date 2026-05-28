Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Kanadčani v prestižnem obračunu izločili prvake

Fribourg, 28. 05. 2026 21.30 pred 12 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Kanadčani domov poslali ZDA

Hokejska reprezentanca Kanade se je po ponovitvi finala z olimpijskih iger uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. V četrtfinalu je v Fribourgu s 4:0 premagala branilce naslova Američane. Prvo finalno vstopnico so si sicer priigrali Finci, ki so s 4:1 nadigrali Čehe.

V prvem klasičnem posladku letošnjih izločilnih bojev sta se pomerila stara hokejska rivala Češka in Finska. V predtekmovanju so bili uspešnejši Finci, ki so bili stoodstotni do zadnje tekme, potem pa morali priznati premoč Švici.

Češka je bila manj prepričljiva, med drugim je izgubila tudi s Slovenijo po podaljšku, neuspešna je bila tudi v zadnjih dveh tekmah predtekmovanja, ko je izgubila z Norveško in Kanado. Na ta način je osvojila le tretje mesto v skupini in že v prvem izločilnem krogu naletela na Fince.

Finci so premagali Čehe in se prebili v polfinale.
Finci so premagali Čehe in se prebili v polfinale.
FOTO: Profimedia

Ti so imeli glede na dosedanji potek SP status favorita in ga tudi potrdili. Premoč so že v prvem delu kronali z dvema zadetkoma, najprej so zadeli po napaki Čehov v lastni obrambni tretjini in izgubljenem ploščku, pet minut pred koncem pa povišali na 2:0, ko je Lenni Hämeenaho pospravil odbitek za hrbet Josefa Korenarja.

Takoj na začetku druge tretjine je še ena uigrana akcija Finske z dvema hitrima podajama in natančnim strelom Konste Helenijusa pomenila, da so se Čehi znašli v nezavidljivem položaju. Za nekaj upanja je na polovici tekme poskrbel Filip Hronek, ki je zadel, ko so imeli Čehi na ledu dva igralca več. A so Finci češki nalet hitro ustavili in do konca tretjine obdržali dva gola naskoka.

V začetku zadnje tretjine so imeli Čehi tudi precej smole, saj so v le treh minutah dvakrat zadeli okvir gola. Namesto znižanja so tako še vedno lovili zaostanek dveh golov, že tako težka naloga pa je postala praktično nemogoča, ko so Finci v 56. minuti izkoristili hiter protinapad za trdno vodstvo s 4:1.

Finci so se tako po treh sezonah suše spet uvrstili v polfinale SP. Nazadnje jim je to uspelo leta 2022, ko so to nadgradili še z naslovom svetovnih prvakov.

Kanadčani domov poslali severnoameriške sosede

Kanada je predtekmovanje opravila skoraj brez napake, edino točko je oddala Norveški, ter je končala na prvem mestu slovenske skupine v Fribourgu. Američani pa so si šele zadnji dan po zmagi proti Avstriji zagotovili četrtfinale, s četrtim mestom v skupini pa so že na prvi stopnji naleteli na severnoameriškega rivala.

Kanadčani so imeli večji del prve tretjine terensko premoč, a so dolgo ostali brez kakšne nevarne akcije pred vrati Devina Cooleyja. Američani so preživeli tudi pet minut z igralcem manj, ko je petminutno in še disciplinsko kazen igre zaradi udarca v glavo dobil Ryan Lindgren.

A minuto in pol pred prvim odmorom je stvari svoje roke vzel mladi kanadski kapetan Macklin Celebrini in ob "power playu" s silovitim strelom pod prečko poskrbel za vodstvo.

Kanadčani domov poslali ZDA
Kanadčani domov poslali ZDA
FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je bila tekma boj enakovredna, svoje priložnosti so imeli tudi Američani, a je Jet Greaves ostal nepremagan. So pa Kanadčani zadeli drugič, ko je Dylan Holloway prišel do odbitega ploščka po svojem strelu in v drugem poskusu premagal ameriškega vratarja.

Američani so bili v zadnji tretjini vse bolj nevarni in imeli sprva tudi več strelov, pa tudi nekaj smole, ko so v 50. minuti zadeli okvir gola.

Ob koncu so morali tvegati brez vratarja, kar pa so Kanadčani kaznovali z dvema hitrima zadetkoma na prazen gol; drugega za končnih 4:0 je dosegel največji kanadski zvezdnik na SP Sidney Crosby, kar je bil sploh njegov prvi zadetek, pred tem pa je zbral že devet podaj.

hokej sp elitne divizije svetovno prvenstvo kanada finska

Carolina s pokrom golov v Montrealu hiti proti finalu

24ur.com Nemec junak Edmontona, odlična finalna serija je znova izenačena
24ur.com Gradec krvnike Olimpije odpravil z metlo
24ur.com Američanke nove hokejske svetovne prvakinje
24ur.com Znani vsi četrtfinalisti SP v hokeju
24ur.com Nemci in Kanadčani za zlato, Latvija in ZDA za bron
24ur.com ZDA po zmagi nad sosednjo Kanado do olimpijskega zlata v hokeju
24ur.com Kanadčani na krilih izjemnega McDavida sredi Bostona v finalu ugnali ZDA
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
cekin
Portal
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725