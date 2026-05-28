Kanadčani v prestižnem obračunu izločili prvake

V prvem klasičnem posladku letošnjih izločilnih bojev sta se pomerila stara hokejska rivala Češka in Finska. V predtekmovanju so bili uspešnejši Finci, ki so bili stoodstotni do zadnje tekme, potem pa morali priznati premoč Švici.
Češka je bila manj prepričljiva, med drugim je izgubila tudi s Slovenijo po podaljšku, neuspešna je bila tudi v zadnjih dveh tekmah predtekmovanja, ko je izgubila z Norveško in Kanado. Na ta način je osvojila le tretje mesto v skupini in že v prvem izločilnem krogu naletela na Fince.
Ti so imeli glede na dosedanji potek SP status favorita in ga tudi potrdili. Premoč so že v prvem delu kronali z dvema zadetkoma, najprej so zadeli po napaki Čehov v lastni obrambni tretjini in izgubljenem ploščku, pet minut pred koncem pa povišali na 2:0, ko je Lenni Hämeenaho pospravil odbitek za hrbet Josefa Korenarja.
Takoj na začetku druge tretjine je še ena uigrana akcija Finske z dvema hitrima podajama in natančnim strelom Konste Helenijusa pomenila, da so se Čehi znašli v nezavidljivem položaju. Za nekaj upanja je na polovici tekme poskrbel Filip Hronek, ki je zadel, ko so imeli Čehi na ledu dva igralca več. A so Finci češki nalet hitro ustavili in do konca tretjine obdržali dva gola naskoka.
V začetku zadnje tretjine so imeli Čehi tudi precej smole, saj so v le treh minutah dvakrat zadeli okvir gola. Namesto znižanja so tako še vedno lovili zaostanek dveh golov, že tako težka naloga pa je postala praktično nemogoča, ko so Finci v 56. minuti izkoristili hiter protinapad za trdno vodstvo s 4:1.
Finci so se tako po treh sezonah suše spet uvrstili v polfinale SP. Nazadnje jim je to uspelo leta 2022, ko so to nadgradili še z naslovom svetovnih prvakov.
Kanadčani domov poslali severnoameriške sosede
Kanada je predtekmovanje opravila skoraj brez napake, edino točko je oddala Norveški, ter je končala na prvem mestu slovenske skupine v Fribourgu. Američani pa so si šele zadnji dan po zmagi proti Avstriji zagotovili četrtfinale, s četrtim mestom v skupini pa so že na prvi stopnji naleteli na severnoameriškega rivala.
Kanadčani so imeli večji del prve tretjine terensko premoč, a so dolgo ostali brez kakšne nevarne akcije pred vrati Devina Cooleyja. Američani so preživeli tudi pet minut z igralcem manj, ko je petminutno in še disciplinsko kazen igre zaradi udarca v glavo dobil Ryan Lindgren.
A minuto in pol pred prvim odmorom je stvari svoje roke vzel mladi kanadski kapetan Macklin Celebrini in ob "power playu" s silovitim strelom pod prečko poskrbel za vodstvo.
V nadaljevanju je bila tekma boj enakovredna, svoje priložnosti so imeli tudi Američani, a je Jet Greaves ostal nepremagan. So pa Kanadčani zadeli drugič, ko je Dylan Holloway prišel do odbitega ploščka po svojem strelu in v drugem poskusu premagal ameriškega vratarja.
Američani so bili v zadnji tretjini vse bolj nevarni in imeli sprva tudi več strelov, pa tudi nekaj smole, ko so v 50. minuti zadeli okvir gola.
Ob koncu so morali tvegati brez vratarja, kar pa so Kanadčani kaznovali z dvema hitrima zadetkoma na prazen gol; drugega za končnih 4:0 je dosegel največji kanadski zvezdnik na SP Sidney Crosby, kar je bil sploh njegov prvi zadetek, pred tem pa je zbral že devet podaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.