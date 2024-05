Kanadski branilec v Tivoliju

Arvin Atwal je v preteklosti igral za ekipo HK Spisska Nova Ves na Slovaškem, pred tem pa v severnoameriških ligah AHL in ECHL."V moštvo smo želeli pripeljati igralca, ki zna odigrati trdo in odločno, ko je to potrebno. Z Arvinom smo poleg tega dobili tudi kakovostnega branilca, ki se odlično vključuje v fazo napada. S svojo karizmo in pozitivno naravnanostjo odlično sodi v koncept grajenja ekipe s pravim karakterjem in visokim nivojem vrednot," je prihod Arvina Atwala za uradno klubsko spletno stran komentiral Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija Ljubljana.