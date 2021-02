Kanadski napadalec zapušča ljubljanske hokejiste

Sredi januarja so iz ljubljanskega kluba sporočili, da v Ljubljano prihaja Kanadčan. Francis Beauvillier je v dresu zmajev odigral nekaj tekem, a so danes iz kluba sporočili, da je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe, 27-letni Kanadčan se vrača domov.

"Svojo kariero sem se odločil usmeriti v treniranje otrok. Že poleti sem sodeloval s trening centrom, ki se ukvarja z razvojem mladih hokejistov, zdaj pa so mi ponudili zaposlitev. Ponudba je res odlična in to je to, kar si želim početi v prihodnje, zato je nisem mogel zavrniti. Seveda bom ostal povezan s hokejem, a ne kot profesionalni igralec. Ob tem bi se rad zahvalil soigralcem pri Olimpiji, da so me tako lepo sprejeli in mi pomagali, da sem se hitro vključil v ekipo. Posebna zahvala tudi vodstvu kluba za zaupanje in zdaj za razumevanje. Verjamem, da je Olimpija na dobri poti, ima odlične igralce in ekipo. Prepričan sem, da bo prihodnjo sezono zaigrala v rangu višje,” je v izjavi za javnost povedal Beauvillier, ki se v Kanado vrača že v petek.

V moštvu ostajata dva tuja igralca, oba Finca, vratar Paavo Hölsä in branilec Juuso Pulli.