Kane do posebnega mejnika ob zmagi Chicaga nad Detroitom

Obenem je 32-letni Američan deseti aktivni hokejist s 400 zadetki ter deveti Američan, ki mu je uspelo priti do tega mejnika. Kane je ob visoki zmagi proti Detroitu v centralni diviziji zadel po protinapadu za 5:1, potem ko je najprej na tla položil Filipa Hroneka in nato lepo zadel mimo Thomasa Greissa . "Ko sem drsal proti vratom, sem videl, kako se je Hronek vrgel na tla. Upočasnil sem, ga preigral in zadel pravo mesto v mreži. Seveda je lepo zadeti ne glede na mejnik. Vedno skušam najti pravo odločitev," je o tem, da ni mislil na jubilej, dejal Kane. Kasneje je sicer v pogovoru po tekmi dejal, da ga ta mejnik spodbuja, da čim prej pride do številke 500.

Patrick Kane , sicer prvi izbor na naboru leta 2007, je do številke 400 prišel v svoji 14. sezoni in se v zgodovino vpisal kot četrti član Chicaga s toliko doseženimi goli. Pred njim je to uspelo Bobbyju Hullu (604), Stanu Mikiti (541) in Stevu Larmerju (406).

Med aktivnimi hokejisti je na petem mestu po številu točk, pred njim pa je na drugem Rus Aleksander Ovečkin . Slednji je z Washingtonom nocoj zabeležil 12. zmago, petintridesetletni Rus pa je zabil svoj 713. zadetek v ligi NHL. Tokrat je zadostoval za zmago s 3:2 proti New Jersey Devils. Rusu le še pet točk manjka do mejnika 1300 točk v ligi NHL, kar bi mu uspelo kot 35. hokejistu v zgodovini.

Chicago je z zmago napredoval na tretje mesto divizije in ima po 23 tekmah 28 točk. Pred Blackhawks sta le Tampa Bay Lightning in Florida Panthers z 29 točkami. Velik del zaslug za dober začetek Chicaga ima predvsem Kane, ki je z 11 goli ob 23 podajah drugi strelec lige za Connorjem McDavidom (40 točk). V karieri pa je Američan zdaj pri 1056 točkah na 996 tekmah.

Washington je na prvem mestu centralne vzhodne divizije z 28 točkami, ima pa dve točki več kot drugi Boston Bruins in tretji New York Islanders. Obe omenjeni ekipi sta slavili. Boston je v nedeljo zvečer ugnal New York Rangers s 4:1, Islanders pa so bili ponoči boljši od Pittsburgh Penguins z 2:0.

Do zmage sta prišla še Philadelphia in Nashville. Flyers so s 3:0 ugnali Buffalo, medtem ko je Nashville doma, v deželi country glasbe, ugnal Columbus Blue Jackets s 3:1.

Liga NHL, izidi:

New York Rangers – Boston Bruins 1:4

Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 3:1

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 0:3

New Jersey Devils – Washington Capitals 2:3

New York Islanders – Pittsburgh Penguins 2:0

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 7:2