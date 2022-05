Kapetan Robar: iz pokoja na čelo risov in brez poraza v elitno skupino

Mitja Robar je bil kapetan slovenske reprezentance na pravkar končanem svetovnem prvenstvu Divizije 1 (skupina A). Mariborčan je bil vodja risov, ki so bili za korak pred konkurenco, o čemer pričajo štiri zmage in zanesljiva osvojitev prvega mesta, ki v letu 2023 vodi nazaj med elito. Morda bodo risi dobili priložnost, da prihodnje leto na SP nastopijo v Stožicah, 39-letni Mariborčan pa je tudi o tem spregovoril po koncu SP. Pa tudi o "kemiji" v reprezentanci, navijačih, o časti, da je lahko nosil kapetanski trak in pa o izjemni sezoni, ki je za njim.

Letošnja hokejska zgodba branilca Mitje Robarja je skorajda filmska. Mariborčan je spomladi leta 2019 sklenil aktivno hokejsko kariero, ko je igral še za zagrebški Medveščak in se je preselil ob led in se preizkušal v menedžerski in predsedniški vlogi (bil je predsednik mariboskega hokejskega kluba), ko je prišlo do zanimivega preobrata. Konec novembra lani je dobil ponudbo ljubljanske SŽ Olimpije za enomesečni preizkus, ki ga je uspešno prestal in nato pod vodstvom trenerja Mitje Šivica skupaj z zmaji spisal lepo poglavje ob vrnitvi zmajev v najkvalitetnejše regionalno tekmovanje, ligo ICEHL. Ljubljančani so se neposredno uvrstili v izločilne boje in nato v končnici izpadli v četrtfinalu proti beljaškemu VSV-ju. A tukaj se zgodba še ne konča, na zaključne reprezentančne priprave ga je povabil selektor Matjaž Kopitar in mu nato dodelil tudi kapetanski trak. Robar je sicer pred tem nazadnje igral v dresu z državnim grbom leta 2018. Ostalo je zgodovina.... Slovenci so brez poraza (štiri zmage) zasedli prvo mesto na SP Divizije 1 (skupina A) z razliko +17 v golih (22:5). Na SP je 39-letni Mariborčan igral v drugi peterki risov, v statistiko je na štirih tekmah vpisal dve točki (gol in podaja), bil je gonilna sila in pravi vodja reprezentance. Na ledu je v povprečju prebil več kot 18 minut na tekmo, njegova statistika +/- pa je bila izvrstna: +6.

"Vse skupaj je fenomenalno, težko je opisati vse občutke, kakšna čast je imeti črko C na prsih in pred domačimi navijači osvojti prvo mesto. To je tisto, za kar igramo in imamo radi hokej in ta šport. Vse se je zgodilo nepričakovano, začelo se je s klicem Olimpije, tukaj gre zahvala celotnemu vodstvu Olimpije za priložnost. Da so mi zaupali, da so nekomu, ki je v pokoju, dali možnost in da sem lahko izkustil tudi to prvenstvo. Če bi me vprašali lani poleti, mi to vse skupaj ne bi prišlo niti na kraj pameti," je podoživel občutke po koncu sezone, ki mu je prinesla veliko obveznosti in tudi veselja, dejal Mariborčan. O največji moči združenih risov pa je dejal: "Izjemna povezanost v tej reprezentanci, smo kot druga družina in na ta način lahko nadoknadiš individualne sposobnosti. Tudi tukaj se je to pokazalo, ta skupina je zelo močna, spodbuja drug drugega. Tako smo tudi v preteklosti dosegali dobre rezultate proti močnejšim nasprotnikom".

V Tivoliju je bilo najboljše vzdušje na slovenskih tekmah proti Madžarski in Južni Koreji."Fenomenalno vzdušje, škoda da ni bilo tako že na prvih dveh tekmah, ampak še enkrat hvala vsem navijačem za spodbudo. Na prvih dveh tekmah so navijači morda mislili, da gre za slabe tekmece in morda za njih niso bili zanimivi. Mi smo na ledu svoje oddelali, na zadnjih dveh tekmah pa je bilo res odlično vzdušje, bilo je fenomenalno igrati," je o navijačih, ki so na zadnjih dveh tekmah turnirja napolnili tivolske tribune, dejal izkušeni branilec, ki je v preteklosti igral tudi za številne klube v tujini (Avstrija, Nemčija, Češka, Finska, Švedska, Hrvaška), dvakrat je z risi nastopil na Olimpijskih igrah. "Zmaga na turnirju in uvrstitev med elito je veselje in obveza, kako se obdržati tam. Ta preskok gor-dol je najtežji. Tukaj smo bili absoulutni favorit, a smo to morali potrditi, ko pa prideš gor, med najboljše, pa si seveda v vlogi "underdoga". Zelo pomembno je zagotoviti kvalitetne nasprotnike v pripravah na skupino A," je dejal Robar ob koncu SP. Kot je znano, sta skupno kandidaturo za organizacijo SP elitne skupine vložili Slovenija in Madžarska, prizorišči dogajanja bi bili v Ljubljani (dvorana Stožice) in Budimpešti. Odločitev, kje bo potekalo SP skupine A maja leta 2023 bo padla na kongresu IIHF konec maja. Tudi o tem je spregovoril reprezentančni branilec: "To bo dobra promocija hokeja, upam, da se to zgodi in da dobimo turnir v Sloveniji. Že z tega vidika jo zelo podpiram, tudi za gledalce, ki bi lahko na domačem terenu v živo videli najboljše igralce hokeja na svetu, bi bilo to zelo dobro. Vse skupaj bi bilo zelo pomembno za celoten slovenski hokej.” Kot je dejal na koncu, odločitev ali nadaljevati ali ne kariero, še ni padla. Najprej je na sporedu počitek, nato pa bo padla odločitev, kako najprej....