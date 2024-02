Kapetan Edmontona pred tekmo vseh zvezd najuspešnejši v spretnostih

McDavid je odprl tekmovanje, ko je četrtič v karieri postal najhitrejši drsalec, ki je izziv končal v 13,408 sekunde. To je bilo tik pred napadalcem New York Islanders Mathewom Barzalom (13,519 sekunde), ki je po poškodbi zamenjal zvezdnika New Jersey Devils Jacka Hughesa. Ta je sicer premagal McDavida na turnirju All-Star 2020 v St. Louisu.

McDavid je nato dobil tudi preizkušnjo v spretnostih s palico, tekmovanje v natančnem streljanju ter spretnostih z ovirami. Osem igralcev je nato napredovalo v drugi del, ko so lahko udeleženci izbirali, s katerimi vratarji se želijo pomeriti. V finalni del preizkušnje pa je napredovalo šest igralcev.

Glavni dogodek bo tekma zvezd lige NHL. To tekmovanje se bo odvilo kot turnir, v katerem se bodo pomerile štiri ekipe, ki so jih izbrali v četrtek zvečer. To so ekipe, poimenovane po njihovih kapetanih, in sicer ekipa Connor McDavid, Auston Matthews iz Toronto Maple Leafs, Nathan MacKinnon iz Colorado Avalanche in ekipa bratov so-kapetanov Jacka in Quinna Hughesa iz New Jersey Devils oziroma Vancouver Canucks.