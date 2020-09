Kapetan Pittsburgha Crosby prestal operacijo zapestja

Klub ni pojasnil, na katerem zapestju je Sidney Crosby prestal atroskopsko operacijo, je pa dodal, da bo okreval pred sredino oktobra. 33-letni center je postal tretji hokejist Pittsburgha, ki je prestal operacijo, odkar je ekipa pretekli mesec proti Montrealu izpadla v predkrogu končnice v letošnji sezoni. Napadalec Evgenij Malkin je 17. avgusta prestal operacijo levega komolca, Zach Aston-Reese pa leve rame.

Crosby je v 984 nastopih v ligi NHL zbral 462 golov in 801 podajo, Pittsburgh pa do naslova popeljal v letih 2009, 2016 in 2017. Dvakrat je bil izbran za najboljšega igralca končnice in dvakrat za najboljšega igralca sezone. Olimpijski naslov je s Kanado osvojil na domačih igrah v Vancouvru leta 2010 in štiri leta pozneje v Sočiju.