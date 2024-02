Karhula: Na naslednji tekmi moramo igrati bolj zbrano

Zmaji so se z gostovanja na Južnem Tirolskem vrnili z zaostankom, zato morajo v seriji, ki se igra na dve zmagi, v torek zvečer pred domačim občinstvom v Hali Tivoli nujno zmagati.

V rednem delu je Olimpija z izkupičkom 22 zmag in 26 porazov zasedla deveto mesto, Pustertal pa je bil s 25 zmagami in 23 porazi mesto pred njo. Bilanca medsebojnih tekem v rednem delu je bila na strani ljubljanskega moštva, saj je Olimpija dobila tri izmed štirih tekem, kljub temu pa so serijo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v končnico bolje začeli hokejisti Pustertala, ki so izkoristili prednost domačega ledu. Povedli so v prvi tretjini, sekundo pred koncem kazni Trevorja Goocha. V drugi tretjini so bili gostje nevarnejši, a nikakor niso zadeli, gol pa so prejeli z igralcem več na ledu. Zmajem pa nikakor ni uspelo zadeti ob igri z igralcem več. V zadnji tretjini so gostitelji še enkrat zadeli za končnih 3:0.