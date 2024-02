Karhula ostaja med hokejskimi zmaji

Antti Upi Karhula se je ljubljanskemu u klubu pridružil 26. januarja lani in prevzel vodenje članske ekipe. Finski hokejski strokovnjak ostaja glavni trener članskega moštva še nadaljnji dve sezoni, do vključno sezone 2025/26. Antti Upi Karhula izhaja iz finske hokejske šole in je svojo trenersko kariero gradil na Finskem v ligi Mestis, v Erste ligi na Madžarskem, v ligi ICE je bil trener Fehervar AV19, preden je prišel v Ljubljano je bil trener HC Banska Bystrica. "Ko sem pred dobrim letom prišel v ta klub, sem imel dober občutek. Lepo je delati v okolju z iskrenimi ljudmi, ki jih povezuje skupni cilj. V zadnjem letu sem spremljal napredek kluba na organizacijski ravni, veliko igralcev je naredilo korak naprej in, seveda, tudi jaz si želim narediti še kakšen korak naprej. Prepričan sem, da lahko s klubom gradimo pozitivno zgodbo, da pokažemo, da znamo in zmoremo. Imamo mlado in energično ekipo, dobre drsalce, in na tem bomo gradili v prihodnje, prav tako na dobrem vzdušju v ekipi in trdem delu," je za uradno spletno stran kluba dejal Finec.